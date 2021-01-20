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    • 20.01.2021 12:56
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    • 20.01.2021 13:27
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    SON DAKİKA! - maçının tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'de 22-29. haftanın programları

    Son dakika haberine göre Süper Lig'in 24'üncü haftasında Kadıköy'de oynanacak olan - maçının tarihi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada maçın 6 Şubat 2021 saat 19.00'da başlayacağı duyuruldu.

    Fenerbahçe - Galatasaray maçının tarihi belli oldu

    Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. haftanın programını açıkladı. Ligin 24. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 6 Şubat Cumartesi saat 19.00'da oynanacak.

    İŞTE KRİTİK MAÇLARIN TAKVİMİ
    22. haftadaki Beşiktaş - Trabzonspor maçı 31 Ocak Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.
    23. haftadaki Galatasaray - Başakşehir maçı 02 Şubat Salı günü saat 19:00'da oynanacak.
    24. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 6 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.
    27. haftadaki Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi 28 Şubat Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

    Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı ise şöyle:
    9 Şubat Salı: 20.45 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
    10 Şubat Çarşamba: 20.45 Galatasaray-Alanyaspor
    11 Şubat Perşembe: 17.45 Demir Grup Sivasspor-FRAPORT TAV Antalyaspor,
    20.45 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş

    İşte Süper Lig'de 22-29. haftanın programları

    22. HAFTA
    29 Ocak Cuma
    16.00 Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük
    19.00 Gaziantep FK-Galatasaray

    30 Ocak Cumartesi
    13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor
    16.00 Aytemiz Alanyyaspor-DG Sivasspor
    16.00 M.Başakşehir-A.Hatayspor
    19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor

    31 Ocak Pazar
    13.30 BB Erzurumspor-Ankaragücü
    16.00 Denizlispor-Göztepe
    16.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor
    19.00 Beşiktaş-Trabzonspor

    23. HAFTA
    2 Şubat Salı
    16.00 A.Hatayspor-Fenerbahçe
    16.00 HK Kayserispor-A.Alanyaspor
    19.00 Galatasaray-M.Başakşehir
    19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa

    3 Şubat Çarşamba
    13.30 DG Sivasspor-BB Erzurumspor
    16.00 Karagümrük-Gaziantep FK
    19.00 İH Konyaspor-Gençlerbirliği
    19.00 FT Antalyaspor-Beşiktaş

    4 Şubat Perşembe
    16.00 Göztepe-Yeni Malatyaspor
    19.00 Trabzonspor-Y.Denizlispor

    24. HAFTA
    6 Şubat Cumartesi
    13.30 Kasımpaşa-A.Hatayspor
    16.00 A.Alanyaspor-Çaykur Rizespor
    16.00 M.Başakşehir-Karagümrük
    19.00 Fenerbahçe-Galatasaray

    7 Şubat Pazar
    13.30 BB Erzurumspor-HK Kayserispor
    16.00 MKE ANKARAGÜCÜ-DG Sivasspor
    16.00 Y.Denizlispor-FT Antalyaspor
    19.00 Beşiktaş-İH Konyaspor

    8 Şubat Pazartesi
    16.00 Gaziantep FK-Göztepe
    19.00 Yeni Malatyaspor-Trabzonspor

    25. HAFTA
    12 Şubat Cuma
    19.00 Çaykur Rizespor-BB Erzurumspor

    13 Şubat Cumartesi
    13.30 HK Kayserispor-MKE ANKARAGÜCÜ
    16.00 Trabzonspor-Gaziantep FK
    19.00 Karagümrük-Fenerbahçe

    14 Şubat Pazar
    13.30 İH Konyaspor-Y.Denizlispor
    16.00 A.Hatayspor-A.Alanyaspor
    16.00 Göztepe-M.Başakşehir
    19.00 Galatasaray-Kasımpaşa

    15 Şubat Pazartesi
    19.00 FT Antalyaspor-Yeni Malatyaspor
    19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş

    26. HAFTA
    19 Şubat Cuma
    19.00 M.Başakşehir-Trabzonspor

    20 Şubat Cumartesi
    13.30 Kasımpaşa-Karagümrük
    16.00 Yeni Malatyaspor-İH Konyaspor
    16.00 Y.Denizlispor-Gençlerbirliği
    19.00 A.Alanyaspor-Galatasaray

    21 Şubat Pazar
    13.30 BB Erzurumspor-A.Hatayspor
    16.00 DG Sivasspor-HK Kayserispor
    16.00 Gaziantep FK-FT Antalyaspor
    19.00 Fenerbahçe-Göztepe

    22 Şubat Pazartesi
    19.00 MKE ANKARAGÜCÜ-Çaykur Rizespor

    27. HAFTA
    26 Şubat Cuma
    16.00 İH Konyaspor-Gaziantep FK
    16.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor
    19.00 Beşiktaş-Y.Denizlispor

    27 Şubat Cumartesi
    13.30 A.Hatayspor-MKE ANKARAGÜCÜ
    13.30 Karagümrük-A.Alanyaspor
    16.00 Çaykur Rizespor-DG Sivasspor
    16.00 FT Antalyaspor-M.Başakşehir
    19.00 Galatasaray-BB Erzurumspor

    28 Şubat Pazar
    16.00 Göztepe-Kasımpaşa
    19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe

    28. HAFTA
    2 Mart Salı
    16.00 Gaziantep FK-Gençlerbirliği
    19.00 Yeni Malatyaspor-Beşiktaş

    3 Mart Çarşamba
    13.30 BB Erzurumspor-Karagümrük
    16.00 DG Sivasspor-A.Hatayspor
    16.00 M.Başakşehir-İH Konyaspor
    19.00 HK Kayserispor-Çaykur Rizespor
    19.00 MKE ANKARAGÜCÜ-Galatasaray

    4 Mart Perşembe
    16.00 A.Alanyaspor-Göztepe
    16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor
    19.00 Fenerbahçe-FT Antalyaspor

    29. HAFTA
    6 Mart Cumartesi
    16.00 Y.Denizlispor-Yeni Malatyaspor
    19.00 Beşiktaş-Gaziantep FK

    7 Mart Pazar
    13.30 Karagümrük-MKE ANKARAGÜCÜ
    16.00 A.Hatayspor-HK Kayserispor
    16.00 Gençlerbirliği-M.Başakşehir
    19.00 Galatasaray-DG Sivasspor

    8 Mart Pazartesi
    16.00 Trabzonspor-A.Alanyaspor
    16.00 FT Antalyaspor-Kasımpaşa
    19.00 Göztepe-BB Erzurumspor
    19.00 İH Konyaspor-Fenerbahçe
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    Haberler Spor SON DAKİKA! Fenerbahçe - Galatasaray maçının tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'de 22-29. haftanın programları