Osayi ile de sezon sonu için söz kesen sarı-lacivertli ekip kısa süre içinde bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Buna göre bonservisi Monaco'da bulunan eski Galatasaraylı Henry Onyekuru için Fenerbahçe'nin kısa sürede devreye gireceği iddia edildi.