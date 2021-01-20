Devre arası transfer dönemine sezon başında olduğu gibi çok hızlı giren Fenerbahçe, Szalai ve ardından Mesut Özil transferleriyle ocak ayına da damga vurdu.
Osayi ile de sezon sonu için söz kesen sarı-lacivertli ekip kısa süre içinde bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Buna göre bonservisi Monaco'da bulunan eski Galatasaraylı Henry Onyekuru için Fenerbahçe'nin kısa sürede devreye gireceği iddia edildi.
Aracılar vasıtasıyla Nijeryalı ismin durumunun sorulduğu ancak yıldız golcünün ilk tercihinin Galatasaray olduğunu belirtmesi nedeniyle şu anlık bir adımın atılmadığı belirtildi.
Ancak Galatasaray'ın bu transfer için para harcamak istememesinden rahatsız olduğu belirtilen Onyekuru'nun Fenerbahçe seçeneğini de değerlendirmeye alabileceği kaydedildi.
Ailesi İstanbul'da bulunan yıldız ismin Galatasaraylı yöneticilere transferi için süre verdiği ve bu süre içinde de somut bir gelişme olmazsa diğer seçenekleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Oyuncunun çok sevdiği Fatih Terim'e de yaşanan gelişmeleri aktardığı belirtildi.