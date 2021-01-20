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    • Spor
    • 20.01.2021 Gazete
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    için para basacak: Yıldız futbolcu yeni takımına bereketiyle geliyor!

    'den ’ye geldiği için karantina sürecinde olan için ’ye imza attığı andan itibaren takımı için para basacak. İmzaların atılacağı gün SMS kampanyası gerçekleştirilecek. İlk gelirler buradan gelecek.

    Kasayı da Mesut edecek

    İngiltere'den Türkiye'ye geldiği için karantina sürecinde olan Mesut için Fenerbahçe'ye imza attığı andan itibaren takımı için para basacak. İmzaların atılacağı gün SMS kampanyası gerçekleştirilecek. İlk gelirler buradan gelecek.

    İMZA GÜNÜ 20 MİLYON TL
    750 bin ile 1 milyon arasındaki sms bekleniyor. Başkan Ali Koç'un hedef olarak açıkladığı 1 milyon rakamına ulaşılması durumunda ilk etapta kasaya 20 milyon TL girecek.

    FENER DÜNYAYA AÇILIYOR
    Sadece Türkiye'de değil Malezya, Endonezya, Pakistan ve Hindistan'da Mesut Özil'in ve Fenerbahçe'nin formaları satılacak. Bu ülkelerden kulübe sponsor gelmesi de söz konusu.

    FENERBAHÇE GOOGLE'DA 5'İNCİ
    Mesut Özil'in bu ülkelerde ciddi bir hayran kitlesi var. Mesut Özil'in Sarı-Lacivertli kulübe transferinin gündeme gelmesiyle birlikte Malezya ve Hindistan'da Fenerbahçe, google'da en çok aranan 5. kelime oldu. Bu ülkelerde kamp ve maç yapılması da gündemde.
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    Haberler Spor Mesut Özil Fenerbahçe için para basacak: Yıldız futbolcu yeni takımına bereketiyle geliyor!