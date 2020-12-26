TESTİ NEGATİF ÇIKAN DIAGNE TEDBİR AMAÇLI KADROYA ALINMADI

Ardından golcü futbolcuya iki test yapıldı ve bu iki testin de sonuçları negatif çıktı. Oyuncunun testlerinin negatif çıkması teknik ekipte sevinç yarattı ancak kulüp yine de tedbir amaçlı olarak Mbaye Diagne'yi antrenmana çıkarmadı.