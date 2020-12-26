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    • 26.12.2020 13:28
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    SON DAKİKA: 'da Diagne'nin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı! Karantinada olması gereken Diagne alışverişe çıktı

    Son dakika haberi: 'da Diagne'nin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Tecrübeli futbolcunun koronavirüs testi negatif çıksa da sarı-kırmızılı kulüp tedbir amaçlı yıldız futbolcuyu maçı kadrosuna almadı. Ancak Diagne alışverişe çıktı. Diagne bununla da kalmadı alışverişe çıkınca bir anda tepkilerin hedefi oldu.

    Galatasaraylı Diagne'den tepki çeken hareket

    Galatasaray'da Trabzonspor maçı kadrosuna alınmayan Diagne yaptığı son hareketle tepkilerin hedefi oldu. Diagne'nin Instagram paylaşımı kendisini ele verdi.

    EŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI
    Ligde bugün Trabzonspor ile kritik bir 90 dakikaya çıkacak olan Galatasaray'ın Senegalli futbolcusunun eşinin çarşamba günü yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Diagne, prosedürler ve önlemler kapsamında bu durumu sarı kırmızılı kulübe iletti.

    TESTİ NEGATİF ÇIKAN DIAGNE TEDBİR AMAÇLI KADROYA ALINMADI
    Ardından golcü futbolcuya iki test yapıldı ve bu iki testin de sonuçları negatif çıktı. Oyuncunun testlerinin negatif çıkması teknik ekipte sevinç yarattı ancak kulüp yine de tedbir amaçlı olarak Mbaye Diagne'yi antrenmana çıkarmadı.

    ALIŞVERİŞE ÇIKTI INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI
    Akabinde teknik direktör Fatih Terim ve kurmayları, Diagne'nin eşinin ikinci testinin de pozitif çıkması üzerine, sonuçları negatif olsa da yıldız oyuncusu tedbir amaçlı olarak Trabzonspor karşılaşmasının kadrosuna almamaya karar verdi.

    Hem teknik ekip hem de sağlık heyeti, son iki antrenmana çıkarılmayan Diagne'den evde kalmasını ve kendisini izole etmesini istedi. Ancak bu tavsiyeyi dinlemeyen Diagne evde oturmak yerine alışveriş turuna çıktı.

    Senegalli yıldız futbolcu önceki gün ünlü bir giyim mağazasına giderek yılbaşı alışverişi yaptı ve bu videoları da Instagram hesabından paylaştı.

    RADAMEL FALCAO 61 GÜN SONRA KADRODA
    G.Saray'ın zorlu Trabzonspor karşılaşmasında Mbaye Diagne'den faydalanamayacak olması nedeniyle ileri uçta Oğulcan Çağlayan görev alacak. Esasen sarı kırmızılı ekipte sakatlığı sona eren Radamel Falcao da bu maçın kadrosunda yer alacak.

    Lakin 61 gündür sahalardan uzak kalan, maç ve antrenman eksikliği bulunan Kolombiyalı yıldız futbolcu büyük olasılıkla bugün yedek soyunacak. Fatih Terim'in bu nedenle ileri uçta, esas mevkii sağ açık olan Oğulcan Çağlayan'a forma vermesi bekleniyor. Devre arasında takımdan ayrılması söz konusu olan Falcao ise maçın gidişatına göre hamle oyuncusu olarak kullanılacak.
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    Haberler Spor SON DAKİKA: Galatasaray'da Diagne'nin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı! Karantinada olması gereken Diagne alışverişe çıktı