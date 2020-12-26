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    • 26.12.2020 13:59
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    SON DAKİKA: 'ta Josef de Souza'dan kötü haber: Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek

    Son dakika haberine göre, 'ın Ankaragücü ile oynadığı maçta ağrı hisseden Josef de Souza'nın sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. 31 yaşındaki futbolcunun karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi.

    Beşiktaş'ta yıldız futbolcudan kötü haber

    'ın Ankaragücü ile oynadığı maçta ağrı hisseden Josef de Souza'nın sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. 31 yaşındaki futbolcunun karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi.




    Siyah-beyazlı kulüpten Brezilyalı oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
    "Futbol Takımımızın Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı maçın ardından sol uyluk bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Josef de Souza'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde (adduktor magnus) kısmi yırtık tespit edilmiştir. Josef de Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

    Deneyimli futbolcunun ligde pazartesi günü oynanacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacağı öğrenildi.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Josef de Souza'dan kötü haber: Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek