Trabzon'daki dev randevuda kilit orta sahada çözülecek. İki teknik adamda planlarını orta saha üzerine yaptı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçmiş maçlarda olduğu gibi topu rakibine verecek. Alan savunması ve presle G.Saray'ın hata yapmasını bekleyecek.
DİAGNE YOK FALCAO KULÜBEDE
Galatasaray, Diagne'nin yokluğu ve Falcao'nun da hazır olmayışı nedeniyle orta sahadaki yıldızlara güveniyor. Terim, Emre Kılınç, Arda, Feghouli ve Belhanda ile sonuca gidecek.
ŞOK PRESLE HÜCUMA KALKACAK
Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, orta alanda Flavio, Baker ve A.Parmak'ın şok preslerle topu kapmalarını sonrasında Nwakaeme ve Ekuban ile sonuç almayı hedefliyor.
PAS TRAFİĞİNİ MAKSİMUMA ÇIKARIN
Cimbom'da forvet hattında Oğulcan oynayacağı için orta alandaki yıldızların performansı büyük önem taşıyor. Terim orta sahadaki isimlerin pas trafiğini maksimuma çıkarmasını istedi.
İSTANBUL TAKIMLARINA KARŞI İLK PEŞİNDE
Trabzon bu sezon İstanbul takımlarını yenemedi. Beşiktaş, F.Bahçe, Başakşehir ve Kasımpaşa'ya kaybeden Fırtına bugün bir ilk peşinde.
GALATASARAY HASRETİ BİTİRMEK İSTİYOR
Galatasaray, Trabzon'daki son 4 maçı kaybetti. Cimbom, Akyazı'da hiç yenemediği rakibini bu kez devirmek ve önemli bir engeli aşmayı hedefliyor.
7. KEZ KARŞILAŞACAKLAR
Abdullah Avcı ile cezası nedeniyle kulübede olamayacak Fatih Terim kariyerlerinde 7'nci defa karşı karşıya gelecek. İki tecrübeli hoca da birbirlerini iki kez mağlup etti. 2 maçta da yenişemediler.
TRABZONSPOR GERİ DÜŞMÜYOR
Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde 6 maçta sadece 1 kez geriye düştü. Trabzonspor o maçta da Rizespor'u geriden gelip 2-1 mağlup etti.
5 OYUNCU CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da kaptan Arda Turan, Taylan Antalyalı, Belhanda, Marcao ve Luyindama, Trabzonspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.