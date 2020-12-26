



GALATASARAY HASRETİ BİTİRMEK İSTİYOR

Galatasaray, Trabzon'daki son 4 maçı kaybetti. Cimbom, Akyazı'da hiç yenemediği rakibini bu kez devirmek ve önemli bir engeli aşmayı hedefliyor.



7. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Abdullah Avcı ile cezası nedeniyle kulübede olamayacak Fatih Terim kariyerlerinde 7'nci defa karşı karşıya gelecek. İki tecrübeli hoca da birbirlerini iki kez mağlup etti. 2 maçta da yenişemediler.



TRABZONSPOR GERİ DÜŞMÜYOR

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde 6 maçta sadece 1 kez geriye düştü. Trabzonspor o maçta da Rizespor'u geriden gelip 2-1 mağlup etti.



5 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da kaptan Arda Turan, Taylan Antalyalı, Belhanda, Marcao ve Luyindama, Trabzonspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.