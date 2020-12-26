Galatasaray’da Diagne şoku!

Cimbom, Diagne'nin aile bireylerinden birinin 3 gün önce yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını, Diagne'nin 2 testinin negatif çıkmasına rağmen tedbir olarak Trabzon kafilesinde yer almadığını açıkladı. Sarı-Kırmızılılar zorlu deplasmanda yıldız golcüsünü kullanamayacak.
FALCAO GERİ DÖNDÜ
Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Radamel Falcao, kadroya döndü. Teknik direktör Fatih Terim, Trabzonspor kafilesinde Kolombiyalı oyuncuya yer verdi…
FALCAO GERİ DÖNDÜ
Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Radamel Falcao, kadroya döndü. Teknik direktör Fatih Terim, Trabzonspor kafilesinde Kolombiyalı oyuncuya yer verdi…