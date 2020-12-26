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    • Spor
    • 26.12.2020 Gazete
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    ’da şoku!

    Cimbom, 'nin aile bireylerinden birinin 3 gün önce yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını, Diagne'nin 2 testinin negatif çıkmasına rağmen tedbir olarak kafilesinde yer almadığını açıkladı. Sarı-Kırmızılılar zorlu deplasmanda yıldız golcüsünü kullanamayacak.

    Galatasaray’da Diagne şoku!
    Cimbom, 'nin aile bireylerinden birinin 3 gün önce yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını, Diagne'nin 2 testinin negatif çıkmasına rağmen tedbir olarak kafilesinde yer almadığını açıkladı. Sarı-Kırmızılılar zorlu deplasmanda yıldız golcüsünü kullanamayacak.

    FALCAO GERİ DÖNDÜ
    Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan , kadroya döndü. Teknik direktör , kafilesinde Kolombiyalı oyuncuya yer verdi…
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    Haberler Spor Galatasaray’da Diagne şoku!