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    • 26.12.2020 00:40
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    ekibi 'in efsane ismi hayatını kaybetti

    Amerikan Basketbol Ligi () ekibi 'in efsane isimlerinden , yaşamını yitirdi. Celtics'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Jones'un 88 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu. Jones, Celtics ile oyunculuk kariyerinde 8 NBA şampiyonluğu yaşamıştı.

    AA
    NBA'in efsane ismi hayatını kaybetti

    Amerikan Basketbol Ligi () ekibi 'in efsane isimlerinden 88 yaşında yaşamını yitirdi.

    Boston Celtics'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Jones'un hayatını kaybettiği duyuruldu.

    8 NBA ŞAMPİYONLUĞU
    Ligde 1960'lı yıllara damga vuran Celtics'in kadrosunda yer alan Jones, takımıyla oyunculuk kariyerinde 8 NBA şampiyonluğu yaşamıştı. Oyun kurucu olarak görev yapan Jones, 1956 Melbourne Olimpiyat Oyunları'nda da ABD ile altın madalya kazanmıştı.

    Celtics'i 1983-1988 yıllarında çalıştıran Jones, başantrenör olarak iki şampiyonluk elde etmişti.

    Basketbolda efsaneleşmiş isimlerin bulunduğu "Basketball Hall of Fame"de (Şöhretler Müzesi) yer alan Jones'un 25 numaralı forması ise 1967'de Boston Celtics tarafından emekli edilmişti.

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