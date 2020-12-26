Süper Lig'de Trabzon ile G.Saray kozlarını paylaşacak. Abdullah Avcı ile büyük bir ivme yakalayan Fırtına ezeli rakibini yenerek zirveye bir adım daha yaklaşmak ve şampiyonluk yarışına tutunmak istiyor. Galatasaray ise Akyazı'da bu kez gülmek ve şampiyonluk yarışında önemli bir virajı aşmak istiyor. Cimbom'da Teknik Direktör Fatih Terim cezası nedeniyle kulübede olmayacak.
SON 6 MAÇTA İKİ GOL YEDİL
Trabzonspor ligde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde 6 maça çıktı. Bu maçlarda sadece 2 gol yedi.
FATİH TERİM'SİZ İKİDE 2 PEŞİNDE
G.Saray, teknik direktörü Fatih Terim'in cezalı olduğu maçta Göztepe'yi yendi. Hedef, Trabzon'da da kazanmak.
SON 6 MAÇTA İKİ GOL YEDİL
Trabzonspor ligde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde 6 maça çıktı. Bu maçlarda sadece 2 gol yedi.
FATİH TERİM'SİZ İKİDE 2 PEŞİNDE
G.Saray, teknik direktörü Fatih Terim'in cezalı olduğu maçta Göztepe'yi yendi. Hedef, Trabzon'da da kazanmak.