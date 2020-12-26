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    • Spor
    • 26.12.2020 Gazete
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    ’da dev kapışma: , 'ı ağırlıyor

    spor ile bugün ligde kapışıyor. Fırtına zirveye daha da yaklaşmak, Galatasaray ise zirvede hata yapmak istemiyor. Cimbom'da Teknik Direktör cezası nedeniyle kulübede olmayacak.

    Trabzon’da dev kapışma
    Süper Lig'de ile G.Saray kozlarını paylaşacak. ile büyük bir ivme yakalayan Fırtına ezeli rakibini yenerek zirveye bir adım daha yaklaşmak ve şampiyonluk yarışına tutunmak istiyor. ise Akyazı'da bu kez gülmek ve şampiyonluk yarışında önemli bir virajı aşmak istiyor. Cimbom'da Teknik Direktör cezası nedeniyle kulübede olmayacak.



    SON 6 MAÇTA İKİ GOL YEDİL
    ligde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde 6 maça çıktı. Bu maçlarda sadece 2 gol yedi.



    FATİH TERİM'SİZ İKİDE 2 PEŞİNDE
    G.Saray, Fatih Terim'in cezalı olduğu maçta 'yi yendi. Hedef, Trabzon'da da kazanmak.





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    Haberler Spor Trabzon’da dev kapışma: Trabzonspor, Galatasaray'ı ağırlıyor