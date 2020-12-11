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    • 11.12.2020 19:18
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    Son dakika: 'ta bir e yakalandı

    Gelen son dakika haberine göre, Futbol Takımı'nda bir nun yeni tip (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. Koronavirüste son gelişmeler...

    Beşiktaşlı futbolcu koronavirüse yakalandı

    Son dakika haberi...

    AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI ÖNCESİ TEST YAPILDI

    Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Süper Lig'in 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesinde siyah-beyazlı teknik heyet ve futbolcular ile tesis çalışanlarına rutin Kovid-19 PCR testi uygulandı.

    Yapılan testler neticesinde bir futbolcuda pozitif sonuca rastlandı. Oyuncunun takip, izolasyon ve tedavi süreci, ilgili protokoller doğrultusunda başlatıldı.

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    İşte yapılan açıklama;

    "Futbol Takımımızın, Süper Lig'in 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

    Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif sonuca rastlanılmış olup, futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır.    "
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    Haberler Spor Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu koronavirüse yakalandı