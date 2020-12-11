Süper Lig'de son 3 maçını kazanan Beşiktaş, fizik gücüyle ön plana çıkıyor… Kartal, hem ikili mücadele kazanma hem de hava topu kazanma yüzdelerinde Avrupa'nın en iyi ekipleri arasında olmayı başardı.
İKİLİ MÜCADELEDE FARK YARATIYOR
Beşiktaş %60.2'lik hava topu kazanma karnesiyle ise Avrupa'nın en iyi ikinci ekibi durumunda bulunuyor. Beşiktaş'ı bu kulvarda geçen tek takım %61.2'lik yüzde ile İtalyan ekibi Atalanta.
HAVA TOPUNDA AVRUPA İKİNCİSİ
Beşiktaş %60.2'lik hava topu kazanma karnesiyle ise Avrupa'nın en iyi ikinci ekibi durumunda bulunuyor. Beşiktaş'ı bu kulvarda geçen tek takım %61.2'lik yüzde ile İtalyan ekibi Atalanta.