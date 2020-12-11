Futbolda Süper Lig'e 12. hafta, TFF 1. Lig'e ise 14. hafta maçlarıyla devam edilecek. Misli.com 2. Lig'de ise 15. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle: