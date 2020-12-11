Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 11.12.2020 19:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.12.2020 19:29
    ABONE OL

    - Denizlispor | CANLI ANLATIM İZLE

    'in 12. haftasında 'u ağırlıyor. Kasımpaşa Stadı'nın ev sahipliği yaptığı mücadeleyi Ramazan Keleş yönetiyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Kasımpaşa - Denizlispor | CANLI

    'de bu sezon istikrarlı bir performans sergileyemeyen , çıktığı 11 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, 15 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.


    Ligde 7. haftayı bay geçen ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdırabildi. Yeşil-siyahlılar, 20. sırada bulunuyor.

    Kasımpaşa'da kırmızı kart cezalısı Florent Hadergjonaj'ın yanı sıra Julian Jeanvier, Oussama Haddadi, Ahmet Oğuz, , Gilbert Koomson ve Gerard Gohou karşılaşmada forma giyemiyor.

    DENİZLİSPOR ZİNCİR KIRMAK İSTİYOR
    Ege ekibinde tedavileri süren Sakıb, Özgür, , Subotic ve Dossevi Kasımpaşa maçında forma giyemiyor. Ligde bu sezon yalnız 1 galibiyet alabilen, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 10 haftada 6 puan toplayıp düşme hattında sondan ikinci olan Denizlispor, şansının tutmadığı rakibi önünde zincir kırmaya çalışıyor.

    Lig tarihinde iki takım arasında oynanan 8 karşılaşmanın 7'sinde kazanan taraf Kasımpaşa olurken, 1 maçta da eşitlik bozulmadı. Denizlispor, Kasımpaşa'ya karşı oynadığı son 4 lig maçında gol atma başarısı gösteremedi. Ligde 5 maçtır süren galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak.

    KASIMPAŞA - DENİZLİSPOR MAÇINDA 11'LER

    KASIMPAŞA: Ramazan, Tirpan, Sadiku, Tarkan, Hodzic, Mehmet Feyzi, Brecka, Hajradinovic, Varga, Yusuf Erdoğan, Koita

    DENİZLİSPOR: , Bakalorz, Fabiano, , Sagal Tapia, Özer, Bergdich, Murawski, , Rodallega, Sacko

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Süper Lig Kasımpaşa - Denizlispor | CANLI ANLATIM İZLE