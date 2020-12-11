KWADWO ASAMOAH KİMDİR?

Asamoah, 9 Aralık 1988 tarihinde Gana'nın başkenti Akra'da doğdu. Futbola ülkesinin takımlarından Deportivo'da başladı, ardından Kaaseman'a transfer oldu. İlk profesyonel sözleşmesini ise yine bir başka Gana kulübü Liberty Professionals Accra ile imzaladı. Ancak yeteneğiyle Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken futbolcu 2007'de İsviçre'nin Bellizona takıma transfer oldu.

Bellizona'da forma giymesinin ardından 2008 Ocak'ında İtalya'nın Torino takımına kiralık olarak transfer olan Kwadwo Asamoah, 2008 yazında ise bir başka Serie A ekibi Udinese'ye kiralandı. Burada performansı sonrası 2009'da Udinese futbolcuyu bonservisi ile renklerine bağladı. 2012 yılına kadar Udinese formasını başarıyla terleten Ganalı savunmacı 1 milyon Euro'ya transfer olduğu Udinese'den Juventus'a 18 milyon Euro bedelle transfer oldu.