HEDEFTEN ŞAŞMAYACAĞIZ



Hedeften şaşmayacaklarını vurgulayan Çebi, "Biz Beşiktaş'ın gerçek özünden gelen, genç oyuncularla süreç içerisinde ve sürekli olabilecek bir başarıyı yakalama peşindeyiz" dedi.

GÜZEL GÜNLER BEKLİYOR



Beşiktaş'ı güzel günlerin beklediğini belirten Çebi, "1 yılda işleri rayına sokmak için birçok adım attık fakat daha da fazlası lazım" dedi.