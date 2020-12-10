Ahmet Nur Çebi'den iddialı açıklamalar. Kulüp dergisine konuşan Beşiktaş Başkanı şampiyon olacaklarını söyleyerek, "2 önemli rakibimizi mağlup ederek neler yapabileceğimizi gösterdik. Bizim davamız şampiyonluğu kovalamak. Benim de hocamızın da futbolcularımızın da hedefi bu"dedi.
POZİTİF BİR TABLO YOKTU
Göreve geldiklerinde ortada pozitif bir tablo olmadığını söyleyen Çebi, "Ancak doğru planlama ve stratejiyle takımı hak ettiği yerlere çıkarmak için tüm çabayı sarf ettik" dedi.
HEDEFTEN ŞAŞMAYACAĞIZ
Hedeften şaşmayacaklarını vurgulayan Çebi, "Biz Beşiktaş'ın gerçek özünden gelen, genç oyuncularla süreç içerisinde ve sürekli olabilecek bir başarıyı yakalama peşindeyiz" dedi.
GÜZEL GÜNLER BEKLİYOR
Beşiktaş'ı güzel günlerin beklediğini belirten Çebi, "1 yılda işleri rayına sokmak için birçok adım attık fakat daha da fazlası lazım" dedi.