Brezilya'nın efsanelerinden olan eski futbolcu Kaka (Ricardo Izecson dos Santos Leite), kariyerindeki özel anlara dair açıklamalarda bulundu.
Sky Sports'a konuşan Kaka, San Siro'daki maçta sarı lacivertlilere attığı golü unutmadığını açıkladı.
KAKA: SAN SIRO'DAKİ GOLÜ UNUTMAM
Kariyerindeki en sevdiği goller sorulan oyuncu; "Arjantin'e karşı Emirates'te attığım gol kariyerimde ilk üçe girer. Bir de Fenerbahçe'ye San Siro'da ve Manchester United'a Old Trafford'da attığım golleri unutamam. Manchester'a attığım gol muhtemelen kariyerimdeki en iyi goldü." sözlerini sarf etti.
Brezilyalı Kaka, 2007 yılında Ballon D'Or kazandı ve Milan'daki başarılı performansıyla adını tarihe yazdırdı.