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    • 10.12.2020 19:40
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    Efsane lı Kaka'dan flaş itiraf: 'ye attığım golü unutamam

    'nın ve dünya futbolunun efsane isimlerinden Kaka, kariyerinin özel anlarına anlatırken ile ilgili olay sözler sarf etti. Kaka, kariyerinde attığı en güzel golleri açıklarken, 'da Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye attığı golü unutamadığını açıkladı.

    Brezilya'nın efsanelerinden olan eski futbolcu Kaka (Ricardo Izecson dos Santos Leite), kariyerindeki özel anlara dair açıklamalarda bulundu.

    Eski yıldız, Fenerbahçe'ye dair anısını da anlattı.

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    Sky Sports'a konuşan Kaka, San Siro'daki maçta sarı lacivertlilere attığı golü unutmadığını açıkladı.

    KAKA: SAN SIRO'DAKİ GOLÜ UNUTMAM

    Kariyerindeki en sevdiği goller sorulan oyuncu; "Arjantin'e karşı Emirates'te attığım gol kariyerimde ilk üçe girer. Bir de Fenerbahçe'ye San Siro'da ve Manchester United'a Old Trafford'da attığım golleri unutamam. Manchester'a attığım gol muhtemelen kariyerimdeki en iyi goldü." sözlerini sarf etti.

    Brezilyalı Kaka, 2007 yılında Ballon D'Or kazandı ve Milan'daki başarılı performansıyla adını tarihe yazdırdı.
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    Haberler Spor Efsane Brezilyalı Kaka'dan flaş itiraf: Fenerbahçe'ye attığım golü unutamam