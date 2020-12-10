Kariyerindeki en sevdiği goller sorulan oyuncu; "Arjantin'e karşı Emirates'te attığım gol kariyerimde ilk üçe girer. Bir de Fenerbahçe'ye San Siro'da ve Manchester United'a Old Trafford'da attığım golleri unutamam. Manchester'a attığım gol muhtemelen kariyerimdeki en iyi goldü." sözlerini sarf etti.