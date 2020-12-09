Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarına dün başladı. Sarı-Lacivertli ekipte sakatlıklarını atlatan Nazım Sangare ve Harun Tekin ile Covid-19 tedavisi sona eren Sinan Gümüş takımla birlikte idmana çıktı.

Kötü haber ise Enner Valencia'dan geldi. Ekvadorlu futbolcunun arka alt adalesinde 1. derece zorlanma tespit edildi.

Valencia'nın Malatya maçında oynaması beklenmiyor. 1.5 saat süren çalışmanın sonunda taktik çift kale maç yapıldı.

Fenerbahçe Malatya maçı, hazırlıklarına bugün de devam edecek.