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    • Spor
    • 09.12.2020 Gazete
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    'ye 3 iyi 1 de kötü haber!

    'in 12. haftasında 'u konuk edecek olan bu maçın hazırlıklarına dün başladı. Sarı-Lacivertli ekipte sakatlıklarını atlatan ve ile Covid-19 tedavisi sona eren takımla birlikte idmana çıktı. Kötü haber ise Enner 'dan geldi. Ekvadorlu futbolcunun arka alt adalesinde 1. derece zorlanma tespit edildi.

    3 iyi 1 de kötü haber!

    Süper Lig'in 12. haftasında 'u konuk edecek olan bu maçın hazırlıklarına dün başladı. Sarı-Lacivertli ekipte sakatlıklarını atlatan ve ile Covid-19 tedavisi sona eren takımla birlikte idmana çıktı.

    Kötü haber ise Enner 'dan geldi. Ekvadorlu futbolcunun arka alt adalesinde 1. derece zorlanma tespit edildi.

    Valencia'nın Malatya maçında oynaması beklenmiyor. 1.5 saat süren çalışmanın sonunda taktik çift kale maç yapıldı.

    Fenerbahçe Malatya maçı, hazırlıklarına bugün de devam edecek.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'ye 3 iyi 1 de kötü haber!