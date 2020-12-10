Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sportif direktör Emre Belözoğlu ile birlikte futbolcularla toplantı yaptı.

REHAVET BİZİM DÜŞMANIMIZ



Hiçbir maçın oynanmadan kazanılamayacağını belirten Erol Bulut, "Rehavet bizim en büyük düşmanımız. Formsuzluktan bile daha tehlikeli. Bunun ne demek olduğunu Konya ve Beşiktaş maçlarında gördük. Her maçın her dakikasının hakkını vererek mücadele etmeliyiz" ifadesini kullandı.