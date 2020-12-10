Türkiye Futbol Federasyonu son zamanlarda sıklıkla eleştirilen hakemlere destek verdi. Açıklamada, hakemlerin sezonun ilk haftasından odak noktası haline getirildiği belirtildi. Açıklamanın Ali Koç'un beyanatlarından sonra gelmesi dikkat çekti.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Sezon başından beri, kulüp başkanları tarafından yapılan açıklamalar ile, hakemlerimize çok açık bir şekilde 'ayar verme' çabası ve çalışmaları gözlemlemekteyiz. Yıllardır süre gelen 'öznesiz' konuşmalar ve yorumların, sosyal medyadaki yalan-yanlış yazıların, Türk hakemliğine hiçbir yarar getirmediği ortadadır. Medya organlarında hakemlerimizi töhmet altında bırakmaya çalışanlar, iddialarını ispatlamakla mükelleftir. Aksi takdirde müfteridirler."