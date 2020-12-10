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Fenerbahçe'de sürpriz karar! Sezon başında gelmişti, gönderilecek

Sezon başında transfer döneminin en hareketli kulübü olarak dikkat çeken Fenerbahçe, 11 haftada topladığı 23 puanla Alanyaspor ve Galatasaray'la birlikte zirve ortağı oldu. Ocak ayı transfer dönemini de verimli kullanmak isteyen sarı-lacivertli ekip, bu doğrultuda çalışmalarını sıklaştırdı. Erol Bulut'un raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe yönetimi, sezon başında transfer ettiği bir ismi devre arasında göndererek kadroda yer açmak için kolları sıvadı. İşte detaylar...

10.12.2020 12:56 - Son Güncelleme: 10.12.2020 12:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





