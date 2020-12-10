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Fenerbahçe'de sürpriz karar! Sezon başında gelmişti, gönderilecek

Sezon başında transfer döneminin en hareketli kulübü olarak dikkat çeken Fenerbahçe, 11 haftada topladığı 23 puanla Alanyaspor ve Galatasaray'la birlikte zirve ortağı oldu. Ocak ayı transfer dönemini de verimli kullanmak isteyen sarı-lacivertli ekip, bu doğrultuda çalışmalarını sıklaştırdı. Erol Bulut'un raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe yönetimi, sezon başında transfer ettiği bir ismi devre arasında göndererek kadroda yer açmak için kolları sıvadı. İşte detaylar...

10.12.2020 12:56 - Son Güncelleme: 10.12.2020 12:56
Fenerbahçe'de sürpriz karar! Sezon başında gelmişti, gönderilecek

Sezona 18 transfer yaparak giren ve geride kalan 11 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet alarak 23 puan toplayan Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi hareketli geçecek.

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Fenerbahçe'de sürpriz karar! Sezon başında gelmişti, gönderilecek

Transfer döneminin bitmesiyle birlikte Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de resmen sportif direktörlük görevine başladı. Belözoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir ödül töreninde ocak ayında da transfer yapacaklarının sinyalini vermişti.

Fenerbahçe'de sürpriz karar! Sezon başında gelmişti, gönderilecek

Transfer konusunda sorulan soruyu yanıtlayan Belözoğlu, "Kişiler önemlidir, camiaları büyük yapan değerlerdir. Burada çok değerli başkanlarımız var. Bizler gücümüzü bulunduğumuz kulübün gücünden alıyoruz. Fenerbahçe ya da diğer büyük takımlarda her zaman transfer olacaktır." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de sürpriz karar! Sezon başında gelmişti, gönderilecek

Bu gelişmelerin ardından sezon başında Kasımpaşa'dan sürpriz bir şekilde bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Mame Thiam istenilen performansı gösteremedi. Teknik direktör Erol Bulut'un alternatifleri arasındaki Thiam bu sezon 8 maçta forma giydi ve 2 gole imza attı.

Fenerbahçe'de sürpriz karar! Sezon başında gelmişti, gönderilecek

Bu sezon kanatlara Valencia, Perotti, Sinan Gümüş, Thiam gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, yeterli verimi alamadı. Bu sonuçların Erol Bulut, sportif direktör Belözoğlu'na kanat transfer için rapor verdi.

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