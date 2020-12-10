"Ülkemizin değerli temsilcisi, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün kıymetli futbolcuları, teknik ekibi ve yöneticileri. Kaptanınız konuşuyor! Belki bu maçı kaybettiniz... Ancak, göstermiş olduğunuz duruşla, nice gönülleri kazandınız. Kanatlarını barışa, dostluğa ve kardeşliğe açan Türk Hava Yolları ailesi olarak sizin göğsünüzde yer almaktan, zorluklara birlikte göğüs germekten gurur duyuyoruz. Bu yolculukta beraberiz. Ve her zaman sizinleyiz. Yolunuz daima açık olsun."

Anonsun bitmesinin ardından başta Pierre Webo olmak üzere uçakta bulunan tüm kafile kaptan pilotu alkışladı.