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    • 25.11.2020 13:03
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    3. Uluslararası Futbol Ekonomisi Forumu 'da futbolun önde gelen isimlerini ağırlıyor

    Grubu’nun amiral gemisi tarafından düzenlenen futbolun zirvesi (UFEF), T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. ’nun katılımıyla 2020, Perşembe günü Turkuvaz Medya Merkezi’nde gerçekleşecek. Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil’in açılış konuşmalarıyla başlayacak Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’nda futbolun önemli isimleri özel oturumlarda konuşmacı olarak yer alacak.

    Futbol dünyasının gözü bu forumda!

    'nda T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. 'nun konuşmasının ardından Milli Takım Şenol Güneş, Spor Müdürü Murat Özbostan moderatörlüğünde''Futbolun Rakamlarına Milli Bakış' özel oturumunda görüşlerini paylaşacak.

    Sabah Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Dilek Güngör ve Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan moderatörlüğünde gerçekleşecek 'Futbol Ekonomisi ve Kulüplerin Finansmanı' oturumunda Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı , Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yer alacak.

    'Türk Futbolunda Kadın Eli' panelinde ise Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bahar Özgüvenç, Kayseri Spor Başkanı Berna Gözbaşı ve Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Spor Yönetimi Bölüm Başkanı ve Prof. Dr. Lale Orta görüşlerini paylaşacak. Panelin moderatörlüğünü ise Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı gerçekleştirecek.

    Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda Fortuna Sittard Başkanı Özgür Işıtan Gün ve Westerlo Kulübü İkinci Başkanı Hasan Çetinkaya 'Avrupa'da Türk Başkanlar' oturumuna online katılarak A Spor Sunucusu Ali Baransel'in sorularını yanıtlayacak.

    TFF VAR Koordinatörü Barış Şimşek ile Türk Telekom İş Geliştirme ve Yeni Girişimler Direktörü Muhammed Özhan'ın katılımıyla gerçekleşecek 'Futbolda VAR Teknolojisi' panelini ise Sabah Gazetesi Ekonomi Muhabiri Metin Can yönetecek.

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    Haberler Spor 3. Uluslararası Futbol Ekonomisi Forumu 26 Kasım'da futbolun önde gelen isimlerini ağırlıyor