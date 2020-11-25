Süper Lig'de 10. haftada oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Bu hafta oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine de sürpriz bir isim atandı.
DERBİ NUMAOĞLU'NUN
29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Turgut Doman.
BU SEZON GÖREV ALDIĞI MAÇLAR
İstanbul bölgesi hakemi olan ve daha önce hiç derbi maç yönetmeyen Tugay Kaan Numanoğlu; bu sezon Göztepe'nin Denizlispor'u 5-1 yendiği Erzurumspor'un Kayserispor'u 3-1 yendiği Alanyaspor'un Galatasaray'ı 2-1 yendiği ve Kasımpaşa'nın Trabzonspor'u 4-3 mağlup ettiği maçlarda hakem olarak görev aldı.
Numanoğlu; Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçta ve Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-0 yendiği maçlarda ise 4. hakem olarak görev aldı.
HAFTANIN HAKEMLERİ
Bu hafta ligde görev alacak hakemler şöyle;
27 KASIM CUMA
19.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu
28 KASIM CUMARTESİ
13.30 Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
16.00 Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler
19.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
29 KASIM PAZAR
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fraport-TAV Antalyaspor: Ali Şansalan
16.00 Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Bahattin Şimşek
16.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu
30 KASIM PAZARTESİ
19.30 Demir Grup Sivasspor - Göztepe: Serkan Tokat
19.30 Hes Kablo Kayserispor - Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy.