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    • 25.11.2020 12:12
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    SON DAKİKA: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yönetecek

    Son dakika spor haberi: 'de 10. hafta oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yönetecek. Genç hakemlerden olan ve daha önce derbi yönetmeyen Tugay Kaan Numanoğlu'nun derbiye atanması sürpriz olarak değerlendirildi.

    Derbiye sürpriz hakem

    Süper Lig'de 10. haftada oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Bu hafta oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine de sürpriz bir isim atandı.

    DERBİ NUMAOĞLU'NUN
    29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Turgut Doman.

    BU SEZON GÖREV ALDIĞI MAÇLAR
    İstanbul bölgesi hakemi olan ve daha önce hiç derbi maç yönetmeyen Tugay Kaan Numanoğlu; bu sezon Göztepe'nin Denizlispor'u 5-1 yendiği Erzurumspor'un Kayserispor'u 3-1 yendiği Alanyaspor'un Galatasaray'ı 2-1 yendiği ve Kasımpaşa'nın Trabzonspor'u 4-3 mağlup ettiği maçlarda hakem olarak görev aldı.

    Numanoğlu; Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçta ve Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-0 yendiği maçlarda ise 4. hakem olarak görev aldı.

    HAFTANIN HAKEMLERİ
    Bu hafta ligde görev alacak hakemler şöyle;

    27 KASIM CUMA

    19.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

    28 KASIM CUMARTESİ

    13.30 Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

    16.00 Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler

    19.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

    29 KASIM PAZAR

    13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fraport-TAV Antalyaspor: Ali Şansalan

    16.00 Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Bahattin Şimşek

    16.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

    19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

    30 KASIM PAZARTESİ

    19.30 Demir Grup Sivasspor - Göztepe: Serkan Tokat

    19.30 Hes Kablo Kayserispor - Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy.
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    Haberler Spor SON DAKİKA: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek