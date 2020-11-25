BU SEZON GÖREV ALDIĞI MAÇLAR

İstanbul bölgesi hakemi olan ve daha önce hiç derbi maç yönetmeyen Tugay Kaan Numanoğlu; bu sezon Göztepe'nin Denizlispor'u 5-1 yendiği Erzurumspor'un Kayserispor'u 3-1 yendiği Alanyaspor'un Galatasaray'ı 2-1 yendiği ve Kasımpaşa'nın Trabzonspor'u 4-3 mağlup ettiği maçlarda hakem olarak görev aldı.

Numanoğlu; Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçta ve Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-0 yendiği maçlarda ise 4. hakem olarak görev aldı.

HAFTANIN HAKEMLERİ

Bu hafta ligde görev alacak hakemler şöyle;



27 KASIM CUMA



19.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu



28 KASIM CUMARTESİ



13.30 Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık



16.00 Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler



19.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan



29 KASIM PAZAR



13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fraport-TAV Antalyaspor: Ali Şansalan



16.00 Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Bahattin Şimşek



16.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan



19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu



30 KASIM PAZARTESİ



19.30 Demir Grup Sivasspor - Göztepe: Serkan Tokat



19.30 Hes Kablo Kayserispor - Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy.