Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Robert Prosinecki ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Yeşil-siyahlı ekip Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda konuk ettiği Turgutluspor'a 2-1 yenilip, kupa dışında kalmıştı.

İşte resmi siteden yapılan açıklama;

Yönetim kurulumuz ve Robert Prosinecki arasında bugün yapılan toplantı neticesinde, kendisi ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Değerli teknik direktör Robert Prosinecki'ye ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz.