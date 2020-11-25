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    • 25.11.2020 13:02
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    tepetaklak! Denizlispor'da Prosinecki ile yollar ayrıldı | SON DAKİKA

    Son dakika haberine göre, 'nda havlu atan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Yeşil-siyahlılar Prosinecki yönetiminde son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Turgutluspor karşısında 2-1'lik bir mağlubiyet alarak kupaya veda etmişti.

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    'da teknik direktör ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Yeşil-siyahlı ekip 4. turunda konuk ettiği Turgutluspor'a 2-1 yenilip, kupa dışında kalmıştı.

    İşte resmi siteden yapılan açıklama;

    Yönetim kurulumuz ve Robert Prosinecki arasında bugün yapılan toplantı neticesinde, kendisi ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Değerli teknik direktör Robert Prosinecki'ye ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz.

    Yukatel Denizlispor Yönetim Kurulu

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