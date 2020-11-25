Tugay Kaan Numanoğlu kimdir? FB – BJK maçı hakemi Tugay Kaan Numanoğlu kimdir, hangi maçları yönetti?

Tugay Kaan Numanoğlu kimdir? Fenerbahçe Beşiktaş derbisi hakemi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İlk kez bir derbi yönetecek Tugay Kaan Numanoğlu kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Kadıköy Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanacak dev derbinin hakemi belli oldu.
TUGAY KAAN NUMANOĞLU KİMDİR?
Tugay Kuan Numanoğlu, 1986 Ankara doğumludur ve 20 yaşından bu yana hakem olarak görev yapmaktadır. Eski futbolculardan Levent Numanoğlu'nun 2 erkek bir kız çocuğunun en büyüğüdür. Tugay Kaan Numanoğlu, kardeşi Togayhan ile birlikte Malatya'da büyümüştür. Spora babasının teşvikleri sonrası Yalova'da amatör futbol oynayarak başlamıştır. Sonrasında hakem olmayı tercih etmiş ve hakemlik kariyerine adım atmıştır.
Asıl mesleği yöneticilik olan Tugay Kaan Numanoğlu, Üst Klasman Hakemi olarak TFF Hakem Bilgi Sisteminde yer alıyor. Hakem, dördüncü hakem ve VAR hakemi gibi birçok farklı sınıfta görev yapan Numanoğlu, kritik Fenerbahçe Beşiktaş Derbisini yönetecek.
TUGAY KAAN NUMANOĞLU HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?
12 Eylül 2020 - Göztepe 5-1 Denizlispor (Hakem)
20 Eylül 2020 - Başakşehir 0-2 Galatasaray (4. Hakem)
26 Eylül 2020 - Kayserispor - Erzurumspor (Hakem)
3 Ekim 2020 - Başakşehir - Göztepe (VAR)
19 Ekim 2020 - Galatasaray - Alanyaspor (Hakem)
25 Ekim 2020 - Fenerbahçe - Trabzonspor (4. Hakem)
30 Ekim 2020 - Trabzonspor - Kasımpaşa (Hakem)
8 Kasım 2020 - Kayserispor - Hatayaspor (VAR)