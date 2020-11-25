Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Rennes'e konuk olan Chelsea, rakibini 22. dakikada Callum Hudson-Odoi ve 90+1'de Olivier Giroud'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Gruptaki diğer karşılaşmada ise Sevilla, deplasmanda Krasnodar'ı 2-1 yendi. 10'ar puana yükselen Sevilla ve Chelsea son 16 turuna yükseldi.