Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Rennes'e konuk olan Chelsea, rakibini 22. dakikada Callum Hudson-Odoi ve 90+1'de Olivier Giroud'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Gruptaki diğer karşılaşmada ise Sevilla, deplasmanda Krasnodar'ı 2-1 yendi. 10'ar puana yükselen Sevilla ve Chelsea son 16 turuna yükseldi.
GÖZTEPE, ANDRE POKO İLE OLAN SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ
Göztepe, Gabonlu Andre Poko'nun sözleşmesini feshetti. Açıklamada Poko'nun, sezon başından beri kamplara sürekli mazeretsiz geç katıldığı kaydedildi. Poko'nun sözleşmesini ihlal ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Kulübümüz, Poko'nun sözleşmesini haklı nedenle feshetmiştir" denildi.
YENİ MALATYASPOR'DA CUEVA KADRO DIŞI
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da Peruluorta saha oyuncusu Cueva, kadro dışı bırakıldı. Yapılan yazılı açıklamada, "Christian Alberto Cueva, teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu'nun raporu ve isteği doğrultusunda, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna duyurulur." denildi.
VİDA VE WELİNTON YETİŞMİYOR
Kartal'da Vida ve Welinton'un F.Bahçe derbisinde oynamayacağı öğrenildi. İki yıldızın karantina süresi dolacak olmasına rağmen idman eksikliği nedeniyle forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.
ABOUBAKAR F.BAHÇE'YE BİLENİYOR
Beşiktaş'ta bu sezon 2 penaltı golü atan Aboubakar, derbiye özel olarak hazırlanıyor. Kamerunlu star, "Derbide gol atacağıma inanıyorum" dedi.
CYLE LARİN 4 MAÇTIR ATIYOR
Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Cyle Larin 4 maçtır gol atıyor. Larin, Denizlispor, Yeni Malatya, Gaziantep ve Başakşehir önünde boş geçmezken takımının da en golcü ismi oldu.