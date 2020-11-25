Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 25.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    ve üst turu garantiledi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    E Grubu’nda Rennes’e konuk olan , rakibini 22. dakikada Callum Hudson-Odoi ve 90+1’de ’nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Gruptaki diğer karşılaşmada ise , deplasmanda ’ı 2-1 yendi. 10’ar puana yükselen Sevilla ve Chelsea son 16 turuna yükseldi.

    Sevilla ve Chelsea üst turu garantiledi

    Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Rennes'e konuk olan Chelsea, rakibini 22. dakikada Callum Hudson-Odoi ve 90+1'de Olivier Giroud'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Gruptaki diğer karşılaşmada ise Sevilla, deplasmanda Krasnodar'ı 2-1 yendi. 10'ar puana yükselen Sevilla ve Chelsea son 16 turuna yükseldi.

    GÖZTEPE, ANDRE POKO İLE OLAN SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ
    Göztepe, Gabonlu Andre Poko'nun sözleşmesini feshetti. Açıklamada Poko'nun, sezon başından beri kamplara sürekli mazeretsiz geç katıldığı kaydedildi. Poko'nun sözleşmesini ihlal ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Kulübümüz, Poko'nun sözleşmesini haklı nedenle feshetmiştir" denildi.

    YENİ MALATYASPOR'DA CUEVA KADRO DIŞI
    Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da Peruluorta saha oyuncusu Cueva, kadro dışı bırakıldı. Yapılan yazılı açıklamada, "Christian Alberto Cueva, teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu'nun raporu ve isteği doğrultusunda, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna duyurulur." denildi.

    VİDA VE WELİNTON YETİŞMİYOR
    Kartal'da Vida ve Welinton'un F.Bahçe derbisinde oynamayacağı öğrenildi. İki yıldızın karantina süresi dolacak olmasına rağmen idman eksikliği nedeniyle forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

    ABOUBAKAR F.BAHÇE'YE BİLENİYOR
    Beşiktaş'ta bu sezon 2 penaltı golü atan Aboubakar, derbiye özel olarak hazırlanıyor. Kamerunlu star, "Derbide gol atacağıma inanıyorum" dedi.

    CYLE LARİN 4 MAÇTIR ATIYOR


    Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Cyle Larin 4 maçtır gol atıyor. Larin, Denizlispor, Yeni Malatya, Gaziantep ve Başakşehir önünde boş geçmezken takımının da en golcü ismi oldu.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Sevilla ve Chelsea üst turu garantiledi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)