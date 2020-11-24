Sergen Yalçın Fenerbahçe maçı öncesi A Spor'a iddialı açıklamalar yaptı.

Güzel bir derbi izleyeceklerini söyleyen Yalçın, "Fenerbahçe kaliteli oyunculara sahip, fizik gücü de iyi. Fenerbahçe'yi yenmek için elimizden geleni yapacağız. Bu ligde herkes herkesi yenebilir" dedi. Derbi kadrosunu henüz belirlemediğini söyleyen Yalçın, "Oyun anlayışımızı belirlemedik, kadro yapmadık. Temposu ve mücadele gücü yüksek bir derbi izleyeceğiz. Beşiktaş olarak biz de çok iyi mücadele edeceğiz. Fenerbahçe karşısında maçı kazanmak için her şeyi yapacağız" dedi.