Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 24.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    maçı öncesi A Spor'a konuştu! "Fener'e gereken cevabı vereceğiz"

    maçı öncesi A Spor'a iddialı açıklamalar yaptı. Güzel bir derbi izleyeceklerini söyleyen Yalçın, "Fenerbahçe kaliteli oyunculara sahip, fizik gücü de iyi. Fenerbahçe'yi yenmek için elimizden geleni yapacağız. Bu ligde herkes herkesi yenebilir" dedi.

    Fener'e gereken cevabı vereceğiz

    Sergen Yalçın maçı öncesi A Spor'a iddialı açıklamalar yaptı.

    Güzel bir derbi izleyeceklerini söyleyen Yalçın, "Fenerbahçe kaliteli oyunculara sahip, fizik gücü de iyi. Fenerbahçe'yi yenmek için elimizden geleni yapacağız. Bu ligde herkes herkesi yenebilir" dedi. Derbi kadrosunu henüz belirlemediğini söyleyen Yalçın, "Oyun anlayışımızı belirlemedik, kadro yapmadık. Temposu ve mücadele gücü yüksek bir derbi izleyeceğiz. olarak biz de çok iyi mücadele edeceğiz. Fenerbahçe karşısında maçı kazanmak için her şeyi yapacağız" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Sergen Yalçın Fenerbahçe maçı öncesi A Spor'a konuştu! "Fener'e gereken cevabı vereceğiz"