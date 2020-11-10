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    • Spor
    • 10.11.2020 Gazete
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    Kayserispor Aybaba ile sözleşme imzalayacak (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Kayserispor Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı. Yönetim tecrübeli teknik direktörü Kayseri’ye davet etti. Samet Aybaba ile sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme yapılacak. Aybaba geçen sezon kısa bir süre Kayserispor’da görev almıştı.

    Kayserispor Aybaba ile sözleşme imzalayacak

    Kayserispor Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı. Yönetim tecrübeli teknik direktörü Kayseri'ye davet etti. Samet Aybaba ile sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme yapılacak. Aybaba geçen sezon kısa bir süre Kayserispor'da görev almıştı.

    LİGDE ERTELEME MAÇLARI 9 ARALIK'TA OYNANACAK
    Covid-19 nedeniyle ertelenen Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve deprem felaketi nedeniyle ertelenen Göztepe-Aytemiz Alanyaspor 7. hafta müsabakası, 9 Aralık Çarşamba günü oynanacak. İki karşılaşma da saat 19.30'da başlayacak.

    FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ 29 KASIM'DA
    TFF Süper Lig'de gelecek 3 haftanın programını açıkladı. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

    9. HAFTA
    21 KASIM CUMARTESI
    13:30 Karagümrük-Sivas,16:00 Denizlispor- Gaziantep,G.Birliği-Fenerbahçe 19:00 Beşiktaş- Başakşehir 22 KASIM PAZAR
    13:30 Hatayspor-Ç.Rize, 16:00 Göztepe- A.Gücü, Konya-Kasımpaşa,19.00 Antalya- Alanya, 19.00 Trabzonspor-Erzurum 23 KASIM PAZARTESİ
    19:30 G.Saray-Kayserispor

    10. HAFTA
    27 KASIM CUMA
    19:30 Ankaragücü-Trabzonspor 28 KASIM CUMARTESİ
    13:30 G.Antep-Y.Malatya,16:00 Başakşehir- Denizli, 19.00 Ç.Rizespor-Galatasaray 29 KASIM PAZAR
    13:30 Erzurum-Antalya, 16:00 Alanya- Konya, Kasımpaşa-Gençlerbirliği 19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş 30 KASIM PAZARTESİ
    19:30: Sivas-Göztepe, Kayseri-K.Gümrük.

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    Haberler Spor Kayserispor Aybaba ile sözleşme imzalayacak (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)