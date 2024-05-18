Adana merkezli 4 ilde sahte altın operasyonu: 50 milyon TL değerinde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 4 ilde düzenlenen "AYAR-3" sahte altın operasyonunda piyasa değeri 50 milyon TL olan altınlara el konulduğunu açıkladı.
Adana merkezli 4️⃣ ilde "Piyasaya Sahte Altın Sürmeye Çalışan" şahıslara yönelik düzenlenen "AYAR-3" operasyonlarında bir sahte altın atölyesinde yaklaşık değeri 5️⃣0️⃣ milyon TL olan;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 18, 2024
📌3️⃣ bin 6️⃣4️⃣6️⃣ adet çeyrek altın,
📌8️⃣1️⃣1️⃣ adet yarım altın,
📌1️⃣.6️⃣1️⃣4️⃣ adet tam altın ve… pic.twitter.com/x9RZNo0idQ
Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Adana merkezli 4️⃣ ilde "Piyasaya Sahte Altın Sürmeye Çalışan" şahıslara yönelik düzenlenen "AYAR-3" operasyonlarında bir sahte altın atölyesinde yaklaşık değeri 5️⃣0️⃣ milyon TL olan;
📌3️⃣ bin 6️⃣4️⃣6️⃣ adet çeyrek altın,
📌8️⃣1️⃣1️⃣ adet yarım altın,
📌1️⃣.6️⃣1️⃣4️⃣ adet tam altın ve
📌5️⃣7️⃣ adet reşat altın ele geçirildi❗
❌Operasyonlarda "Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik" suçunu işlediği tespit edilen 1️⃣3️⃣ şüpheli yakalandı.