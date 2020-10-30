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    • 30.10.2020 16:44
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    İzmir'de yaşanan 6.6'lık deprem sonrası 4 maçı erteledi | SON DAKİKA

    Son dakika haberi... 'ndan yapılan açıklamada, 'nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle dört maçın ertelendiği belirtildi.

    TFF duyurdu! İzmir’deki deprem nedeniyle 4 maç ertelendi

    TFF, 'nde meydana gelen depremin ardından; Göztepe-Alanyaspor, Menemenspor-Ankaraspor, Altınordu-Bandırmaspor ve Bergama Belediyespor-Kozan Spor FK karşılaşmalarının ertelendiğini açıkladı.

    TFF'den yapılan açıklama şöyle:

    ''Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle profesyonel liglerde İzmir'i temsil eden takımların 31 Ekim Cumartesi günü oynayacağı 4 karşılaşma ertelendi.

    Süper Lig'de Göztepe – Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig'de Menemenspor-Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig'deki Bergama Belediyespor-Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tarihe yapılacak.''

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    Haberler Spor İzmir'de yaşanan 6.6'lık deprem sonrası Türkiye Futbol Federasyonu 4 maçı erteledi | SON DAKİKA