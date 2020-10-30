Haberler Galeri Güncel İzmir'deki 6.6'lık deprem İstanbul ve Bursa'da da hissedildi! İşte Türkiye'nin deprem bölgesi haritası... | Son dakika

İzmir'deki 6.6'lık deprem İstanbul ve Bursa'da da hissedildi! İşte Türkiye'nin deprem bölgesi haritası... | Son dakika

Son dakika... AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü İzmir olan deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. İzmir'de meydana gelen, İstanbul ve Bursa'da da hissedilen son dakika deprem sonrası vatandaşlar internette Türkiye deprem haritasını araştırmaya başladı. Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var? Türkiye fay hattı haritası AFAD ve MTA verileri ile kolayca görüntülenebiliyor. Bölgeden fay hattı geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar, detayları kolayca öğrenebilecek. Peki, fay hattı nasıl sorgulama nasıl yapılır? İşte, 2020 yılının fay haritası görüntüleme sistemi hakkında detaylı bilgiler.

30.10.2020 15:30 - Son Güncelleme: 30.10.2020 15:30
İzmir'deki 6.6'lık deprem İstanbul ve Bursa'da da hissedildi! İşte Türkiye'nin deprem bölgesi haritası... | Son dakika

Ülkemiz Batı Anadolu ile Kuzey ve Doğu Anadolu'daki üçlü bir grubun arasında yer alıyor. Ülke olarak bizi korkutan ve strese sokan durum ise bir ilde yaşanan depremin farklı illerden de hissedilmesi. Bunun başlıca nedenleri arasında aslına bakarsanız riske göre gruplandırılmış bölgeler içerisinde yaşamaktan geçiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İzmir'deki 6.6'lık deprem İstanbul ve Bursa'da da hissedildi! İşte Türkiye'nin deprem bölgesi haritası... | Son dakika

Aşağıda illere göre risk gruplarını versek de iller içerisinde bazı ilçe ve semtler daha yüksek risk içerebilirler.

İzmir'deki 6.6'lık deprem İstanbul ve Bursa'da da hissedildi! İşte Türkiye'nin deprem bölgesi haritası... | Son dakika

Deprem risk haritasına göre 5 farklı risk bölgesinden bahsedebiliriz. 1. grup en yüksek riski içerirken, 5.grup en düşük riski içeriyor.

Deprem riskinin en düşük olduğu grup ise 4. ve 5.grupta yer alıyor. Bu doğrultuda Sinop, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Kırklareli en düşük riske sahip iller arasında yer alıyor.

İzmir'deki 6.6'lık deprem İstanbul ve Bursa'da da hissedildi! İşte Türkiye'nin deprem bölgesi haritası... | Son dakika

E-devlet üzerinden AFAD tarafından hazırlanan servisi kullanarak ev adresinize göre deprem riskini ve fay hattını da görebiliyorsunuz.

İzmir'deki 6.6'lık deprem İstanbul ve Bursa'da da hissedildi! İşte Türkiye'nin deprem bölgesi haritası... | Son dakika

Deprem riski yüksek olan iller (1.grup)

Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Isparta, Uşak , Bursa, Yalova, Bilecik,

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Hatay, Kırşehir, Bolu, Karabük,

Çankırı, Bartın, Amasya, Tokat, Erzincan, Çanakkale, Tunceli, Bingöl,

Muş, Hakkari, Siirt, Osmaniye, Kırıkkale

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı SON DAKİKA: İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem! İşte İstanbul'dan da hissedilen deprem sonrası ilk görüntüler
SON DAKİKA: İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem! İşte İstanbul'dan da hissedilen deprem sonrası ilk görüntüler