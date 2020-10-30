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İzmir'deki 6.6'lık deprem İstanbul ve Bursa'da da hissedildi! İşte Türkiye'nin deprem bölgesi haritası... | Son dakika

Son dakika... AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü İzmir olan deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. İzmir'de meydana gelen, İstanbul ve Bursa'da da hissedilen son dakika deprem sonrası vatandaşlar internette Türkiye deprem haritasını araştırmaya başladı. Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var? Türkiye fay hattı haritası AFAD ve MTA verileri ile kolayca görüntülenebiliyor. Bölgeden fay hattı geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar, detayları kolayca öğrenebilecek. Peki, fay hattı nasıl sorgulama nasıl yapılır? İşte, 2020 yılının fay haritası görüntüleme sistemi hakkında detaylı bilgiler.

30.10.2020 15:30 - Son Güncelleme: 30.10.2020 15:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





