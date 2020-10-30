İzmir'deki 6.6'lık deprem İstanbul ve Bursa'da da hissedildi! İşte Türkiye'nin deprem bölgesi haritası... | Son dakika
Son dakika... AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü İzmir olan deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. İzmir'de meydana gelen, İstanbul ve Bursa'da da hissedilen son dakika deprem sonrası vatandaşlar internette Türkiye deprem haritasını araştırmaya başladı. Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var? Türkiye fay hattı haritası AFAD ve MTA verileri ile kolayca görüntülenebiliyor. Bölgeden fay hattı geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar, detayları kolayca öğrenebilecek. Peki, fay hattı nasıl sorgulama nasıl yapılır? İşte, 2020 yılının fay haritası görüntüleme sistemi hakkında detaylı bilgiler.
Ülkemiz Batı Anadolu ile Kuzey ve Doğu Anadolu'daki üçlü bir grubun arasında yer alıyor. Ülke olarak bizi korkutan ve strese sokan durum ise bir ilde yaşanan depremin farklı illerden de hissedilmesi. Bunun başlıca nedenleri arasında aslına bakarsanız riske göre gruplandırılmış bölgeler içerisinde yaşamaktan geçiyor.
Deprem risk haritasına göre 5 farklı risk bölgesinden bahsedebiliriz. 1. grup en yüksek riski içerirken, 5.grup en düşük riski içeriyor.
Deprem riskinin en düşük olduğu grup ise 4. ve 5.grupta yer alıyor. Bu doğrultuda Sinop, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Kırklareli en düşük riske sahip iller arasında yer alıyor.
Deprem riski yüksek olan iller (1.grup)
Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Isparta, Uşak , Bursa, Yalova, Bilecik,
Sakarya, Kocaeli, Düzce, Hatay, Kırşehir, Bolu, Karabük,
Çankırı, Bartın, Amasya, Tokat, Erzincan, Çanakkale, Tunceli, Bingöl,
Muş, Hakkari, Siirt, Osmaniye, Kırıkkale