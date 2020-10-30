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Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler nelerdir? Deprem çantasında bulunması gerekenler nelerdir?
Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler nelerdir? Deprem çantasında bulunması gerekenler nelerdir?
İzmir depremi son dakika haberi olarak ajanslara düştü... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem İstanbul ve Bursa'da da dahil olmak üzere Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. Deprem sonrasında vatandaşların en çok merak ettiği şeyler 'deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler ile deprem çantasında bulunması gerekenler nelerdir?' sorusunun yanıtı oldu.Peki deprem anında neler yapmalıyız? Depreme nasıl hazırlanmalıyız? Deprem sırasında yapılması gerekenler nelerdir? Haberimiz rehber niteliğinde...
30.10.2020 16:08
- Son Güncelleme: 30.10.2020 18:07
Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de meydana gelen depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17,26 kilometre açığı olarak açıkladı.
'ARAMA YAPMAYIN'
AFAD resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada arama yapmak yerine, internet tabanlı iletişim uygulamalarının kullanılması gerektiğini belirtti.
Depremlerde ve acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve SMS'i tercih edin.
6.6'lık deprem ve sonrasın yaşanan artçılar sonrasında deprem anından ve sonrasında yapılması gerekenler merak ediliyor.
AFAD bu hususta uyarılarını bir bir sıralıyor.