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    • 30.10.2020 14:25
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    açıkladı: 4 hakemin koronavirüs testi pozitif | SON DAKİKA

    Son dakika... , bir üst klasman hakem ile üç üst klasman yardımcı hakemin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamada "Bir üst klasman hakemimiz ile üç üst klasman yardımcı hakemimizin koronavirüs testi pozitif çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

    Türkiye Futbol Federasyonu, dört üst klasman hakeminin koronavirüse yakalandığını duyurdu. TFF'nin resmi internet sitesinen yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    Bir Üst Klasman hakemimiz ile üç Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 28.10.2020 Çarşamba ve 29.10.2020 Perşembe günleri yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır.

    Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.
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    Haberler Spor Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı: 4 hakemin koronavirüs testi pozitif | SON DAKİKA