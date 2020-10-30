İzmir depreminin ardından Göztepe başkanı Mehmet Sepil TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Mehmet Sepil'in açıklamaları şöyle:

İzmir bir deprem bölgesi. Ben çok deprem yaşadım lise ve üniversite yıllarında. Böylesini ilk defa yaşadım. Çok uzun sürdü. Göztepe kulübümüz ve iş yerim Urla'da hep. İnanılır gibi değildi. Çevremizdeki havuzların suları taştı. Denizden ciddi bir su geldi deprem sonrası. Şehir için endişeliyiz. Urla'da bize yakın bölgelerde ciddi bir hasar yok ama şehir için endişeliyiz. Şehir iyi değil gibi. kurtarma çalışmaları başladı. İnşallah her şey yolunda gider. Böyle bir şeyi ilk defa yaşadım.

"ÖNCELİĞİMİZ MAÇ DEĞİL, VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞI"