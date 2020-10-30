Galatasaray'da Ryan Babel kararı! Sözleşmesindeki o madde...

EURO 2020'DE HOLLANDA FORMASI GİYMEK İSTİYOR

Fatih Terim'in ise gerek saha içi gerekse saha dışındaki iyi niyetli yaklaşımı nedeniyle Babel'in kontratını bir kenara bırakıp, sadece performansını dikkate alacağı belirtildi. Geçen hafta 2-1 kazanılan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında sahanın en iyileri arasında yer alan ve bir de asist yapan Babel, bu şekilde devam ettiği taktirde oynamaya devam edecek ve bu da sözleşmesinin uzamasını sağlayacak. 34 yaşındaki sol kanat oyuncusunun 2021 yılına ertelenen 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda Milli Takımı'nda oynamayı çok istediği ve bu nedenle kendisine daha çok dikkat ettiği belirtildi.