Galatasaray 5 yıldızına servet ödüyor. Sarı-Kırmızılılar'da performansları nedeniyle eleştirilen Falcao, Diagne, Belhanda, Feghouli ve Babel Sarı-Kırmızılılar'dan 19.05 milyon Euro maaş alıyor. Pandemiden sonra Galatasaray oyuncularının maaşında yüzde 15 kesinti yaptı.
16.17 MİLYON EURO ALACAKLAR
Bu kesintiyle birlikte 5 yıldızın aldığı maaş 16.17 milyon Euro'ya geriledi. Falcao, Belhanda, Feghouli, Babel ve Diagne'nin Galatasaray'dan aldığı yıllık ücret yaklaşık 150 milyon lira.
TFF 4 AĞUSTOS'TA AÇIKLAMIŞTI
5 oyuncunun maaşı, 4 Ağustos'ta açıklanan harcama limitlerine göre 18 takımı geride bırakıyor. 5 oyuncunun maaşı F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş'ın haracama limitlerinin gerisinde.
YÖNETİM DE ZOR DURUMDA!
Galatasaray Yönetimi geçen sezon şampiyonluğun kaçması ve pandemi nedeniyle azalan gelirler nedeniyle bu isimlerin maaşlarını ödemekte zorluk çekiyor. Yönetim çözüm arayışında.