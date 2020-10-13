16.17 MİLYON EURO ALACAKLAR

Bu kesintiyle birlikte 5 yıldızın aldığı maaş 16.17 milyon Euro'ya geriledi. Falcao, Belhanda, Feghouli, Babel ve Diagne'nin Galatasaray'dan aldığı yıllık ücret yaklaşık 150 milyon lira.