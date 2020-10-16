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    • 16.10.2020 10:39
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    • 16.10.2020 10:39
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    'dan Babel için flaş karar! Bundan böyle...

    Geçtiğimiz sezon 'a transfer olan ancak performansı nedeniyle bir türlü bekleneni veremeyen Babel ile ilgili olarak flaş bir karar alındı. 20 maçta ilk 11 başlarsa sözleşmesi bir yıl daha uzayacak olan Hollandalı yıldızın kulübeye çekileceği öğrenildi.

    Sabah
    G.Saray'dan Babel için flaş karar! Bundan böyle...

    Monaco'dan Henry Onyekuru'yu tekrar kiralamayı başaramayan Galatasaray yeni sezona sol açıkta Arda Turan-Ryan Babel ikilisi ile başladı. Fatih Terim ligde Arda'yı, Avrupa'da ise Babel'i kullandı. 33 yaşındaki iki oyuncunun da sözleşmesinin performansa bağlı olarak bir sezon daha uzatılma ihtimali de söz konusu. Arda resmi maçların yarısından fazlasına 11'de başlarsa, Babel ise 20 maç sayısına ulaşırsa +1 yıllık opsiyon devreye girecek.

    BABEL, OCAK'I BEKLİYOR!
    Fatih Terim, sol beki Saracchi'nin önüne Arda Turan'ı yazarak A Planı'nı hazırladı. Ryan Babel kulübe hamlesi olacak. Yönetim de maliyetleri dikkate alarak Arda ile devam etmeyi, Babel'le yollarını ayırmanın formülünü arıyor. Arda 4 milyon TL, Babel 2.5 milyon Euro kazanıyor.

    EURO2020 İÇİN AYRILACAK
    EURO2020'yi düşünerek Galatasaray'da kalmayı tercih eden Babel için sarı-kırmızılı kulüp devre arasında gelecek olası teklifleri değerlendirmeye alacak.



    ABD'DE İHTİMALİ YÜKSEK
    Ocak ayında 34 yaşına basacak Hollandalı yıldızın ABD'ye gitmesi bekleniyor. Terim'in performansından memnun olduğu Arda ise en az bir sezon daha parçalı formayı giymeye devam edecek.
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    Haberler Spor Galatasaray'dan Babel için flaş karar! Bundan böyle...