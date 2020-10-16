Monaco'dan Henry Onyekuru'yu tekrar kiralamayı başaramayan Galatasaray yeni sezona sol açıkta Arda Turan-Ryan Babel ikilisi ile başladı. Fatih Terim ligde Arda'yı, Avrupa'da ise Babel'i kullandı. 33 yaşındaki iki oyuncunun da sözleşmesinin performansa bağlı olarak bir sezon daha uzatılma ihtimali de söz konusu. Arda resmi maçların yarısından fazlasına 11'de başlarsa, Babel ise 20 maç sayısına ulaşırsa +1 yıllık opsiyon devreye girecek.