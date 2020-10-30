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    • 30.10.2020 11:19
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    SON DAKİKA: Süper Lig ekibinde depremi! 3 pozitif vaka daha

    Son dakika haberine göre Süper Lig'in İzmir temsilcisi 'den yapılan açıklamada son yapılan Covid-19 testlerinde 3 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

    Süper Lig ekibinde korona depremi

    Süper Lig'in İzmir temsilcisi Göztepe'den yapılan açıklamada son yapılan Covid-19 testlerinde 3 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

    İşte Göztepe'den konuyla ilgili yapılan açıklama:
    Futbol A Takımımıza yapılan rutin Covid-19 PCR testi neticesinde 1 sporcumuz, 1 teknik ekip çalışanımız ve 1 yöneticimizin sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.

    Testi pozitif çıkan 3 kişi de ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır.

    Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Süper Lig ekibinde koronavirüs depremi! 3 pozitif vaka daha