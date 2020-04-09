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    • 09.04.2020 13:44
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    Son dakika: 'dan yla mücadelede örnek karar

    Son dakika haberi... Kulübü, yeni tip virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede anlamlı bir karar aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, 'da yapımı tamamlanan otelini, hastane olarak kullanması için Sağlık Bakanlığının hizmetine bedelsiz sunmaya hazır olduğunu açıkladı.

    Galatasaray'dan koronayla mücadelede örnek karar

    , 'da yapımı tamamlanan otelini, hastane olarak kullanması için Sağlık Bakanlığının hizmetine bedelsiz sunmaya hazır olduğunu duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, başkan ve yönetim kurulunun, Mecidiyeköy'de bulunan oteli, ihtiyaç duyulması halinde Sağlık Bakanlığının hizmetine bedelsiz şekilde sunma kararı aldığı belirtildi.

    Bodrum katlarıyla beraber yaklaşık 17 bin metrekarelik alana sahip otelin, cephe giydirmesinin de yapıldığı aktarıldı. İçerisinde henüz bir yatırım yapılmayan 13 katlı otelin, 182 odalı bir hastane olarak tamamlanmaya uygun olduğu kaydedildi.

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