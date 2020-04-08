Galatasaray'da çok büyük bir korkuya yol açan coronavirüs kabusu en sonunda bitti… Hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından geçtiğimiz hafta taburcu edilen teknik direktör Fatih Terim ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın dün yapılan 3. testlerinin negatif çıktığı belirtildi. Böylece iki isim de tamamen iyileşmiş oldu. Ancak hem Fatih Terim'in hem de Abdurrahim Albayrak'ın önlem amaçlı olarak evlerindeki 14 günlük karantina sürecini tamamlayacakları gelen bilgiler arasında.
TERİM'İN 5 GÜNÜ KALDI!
30 Mart'ta hastaneden taburcu olan Fatih Terim'in evdeki 14 günlük karantina süreci 13 Nisan'da sona erecek.
DUA EDEN HERKES SAĞOLSUN
Son testi negatif çıkan Abdurrahim Albayrak, "Şu an çok iyiyim. Dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkürler" dedi.
TERİM'İN 5 GÜNÜ KALDI!
30 Mart'ta hastaneden taburcu olan Fatih Terim'in evdeki 14 günlük karantina süreci 13 Nisan'da sona erecek.
DUA EDEN HERKES SAĞOLSUN
Son testi negatif çıkan Abdurrahim Albayrak, "Şu an çok iyiyim. Dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkürler" dedi.
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