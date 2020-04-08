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    • Spor
    • 08.04.2020 Gazete
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    Cimbom’a çifte müjde! ve coronavirüsten tamamen kurtuldu

    Geçtiğimiz hafta taburcu edilen ve Abdürrahim Albayrak’a yapılan 3. testler negatif çıktı. Ancak iki isim de evde karantina sürelerini tamamlayacak.

    Cimbom’a çifte müjde
    Galatasaray'da çok büyük bir korkuya yol açan coronavirüs kabusu en sonunda bitti… Hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından geçtiğimiz hafta taburcu edilen teknik direktör ve ikinci başkan 'ın dün yapılan 3. testlerinin negatif çıktığı belirtildi. Böylece iki isim de tamamen iyileşmiş oldu. Ancak hem Fatih Terim'in hem de 'ın önlem amaçlı olarak evlerindeki 14 günlük karantina sürecini tamamlayacakları gelen bilgiler arasında.



    TERİM'İN 5 GÜNÜ KALDI!
    30 Mart'ta hastaneden taburcu olan Fatih Terim'in evdeki 14 günlük karantina süreci 13 Nisan'da sona erecek.



    DUA EDEN     HERKES SAĞOLSUN
    Son testi negatif çıkan Abdurrahim Albayrak, "Şu an çok iyiyim. Dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkürler" dedi.

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