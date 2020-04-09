Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 09.04.2020 13:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.04.2020 13:57
    ABONE OL

    Son dakika haberi | Milli futbolcumuz 'nın karantinada olduğu açıklandı

    tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken, spor camiası bu durumdan fazlasıyla etkilenmiş, pek çok lig ertelenmiş ve bazı sporcular corona virüse yakalanmıştı. Son dakika haberine göre Milli futbolcumuz karantinada. Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Union Berlin'de forma giyen milli futbolcu 'nın, evinde karantinada bulunduğu bildirildi.

    Milli futbolcumuz karantinaya alındı

    Alman basınında yer alan haberlerde, Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer'in, 28 yaşındaki oyuncunun karantinada olduğunu ve antrenmanlara katılamadığını açıkladığı belirtildi.

    Fischer'in, 'ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulup konulmadığı veya oyuncunun virüs tespit edilen bir kişiyle temasta olup olmadığına ilişkin ayrıntı vermediği ifade edildi.

    Öte yandan, video konferans yoluyla bazı gazetecilere açıklama yapan Fischer'in, ilk önce konunun bilindiğini sandığı, ancak öyle olmadığını öğrenince basın mensuplarından bunu kendilerine saklamalarını istediği de kaydedildi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Son dakika haberi | Milli futbolcumuz Yunus Mallı'nın karantinada olduğu açıklandı
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri