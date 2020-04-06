İşte Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç'ın "Basını gerdi" adlı köşeyazısının ilgili kısmı:



Esas olarak Amerika'da yaşayan ve çalışan, ama burada Koç Üniversitesi'nde de "misafir öğretim üyesi" olarak bulunan Profesör Mehmet Çilingiroğlu, Koç Üniversitesi'nden kovuldu.



Kendisi, bir televizyon programında "Allah devletimizden ve hükümetimizden razı olsun, ülkemle gurur duyuyorum" demişti...



Duymayacaksın.

Ne yapacaksın? Ayaklanan gençlerin dinlenebilmeleri için otelinin kapılarını açacak, onlara oda tahsis edeceksin. Banyo da yaparlar, ter atarlar.



İstersen, mağazalarına, asilere yardım için tentürdiyot ve sargı bezi bulundurmaları ve hatta internet bağlantısı sağlamaları için emir de verebilirsin.



Yok, bu Koç değildi, onun sol bacağıydı.





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