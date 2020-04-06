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Gezi teröründe "ayaklanan gençlere" otelinin kapılarını açan Koç, 'yi öven Prof. 'nu üniversitesinden kovdu

'nün başı çektiği Gezi teröründe "ayaklanan gençlere" otelinin kapılarını açan Koç, bir televizyon programında "Allah devletimizden ve hükümetimizden razı olsun, ülkemle gurur duyuyorum" diyen Prof. 'nu üniversitesinden kovdu. Sabah Gazetesi yazarı , bugünkü köşesinde konuyla ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

  • Güncel
  • 06.04.2020 13:00
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  • Son Güncelleme: 06.04.2020 13:10
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İsyancıya yer var övene yok!

İşte Sabah Gazetesi yazarı 'ın "Basını gerdi" adlı köşeyazısının ilgili kısmı:

Esas olarak Amerika'da yaşayan ve çalışan, ama burada 'nde de "misafir öğretim üyesi" olarak bulunan Profesör , Koç Üniversitesi'nden kovuldu.

Kendisi, bir televizyon programında "Allah devletimizden ve hükümetimizden razı olsun, ülkemle gurur duyuyorum" demişti...


Duymayacaksın.

Ne yapacaksın? Ayaklanan gençlerin dinlenebilmeleri için otelinin kapılarını açacak, onlara oda tahsis edeceksin. Banyo da yaparlar, ter atarlar.

İstersen, mağazalarına, asilere yardım için tentürdiyot ve sargı bezi bulundurmaları ve hatta internet bağlantısı sağlamaları için emir de verebilirsin.

Yok, bu Koç değildi, onun sol bacağıydı.



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