Babası Fatih Terim'in Coronavirüs'ü yenmesiyle rahat bir nefes alan Buse Terim Bahçekapılı, karantina günlerini kızlarıyla oyunlar oynayarak geçiriyor. 29 yaşındaki anne, önceki gün kızları Nil ve Naz ile böyle poz verdi.
Babası Fatih Terim'in Coronavirüs'ü yenmesiyle rahat bir nefes alan Buse Terim Bahçekapılı, karantina günlerini kızlarıyla oyunlar oynayarak geçiriyor. 29 yaşındaki anne, önceki gün kızları Nil ve Naz ile böyle poz verdi.
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