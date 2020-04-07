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    • Magazin
    • 07.04.2020 Gazete
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    'in kızı 'den kızları Nil ve Naz ile karantina pozu

    Babası 'in Coronavirüs'ü yenmesiyle rahat bir nefes alan Bahçekapılı, karantina günlerini kızlarıyla oyunlar oynayarak geçiriyor. 29 yaşındaki anne, önceki gün kızları Nil ve Naz ile böyle poz verdi.

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    Babası 'in Coronavirüs'ü yenmesiyle rahat bir nefes alan Bahçekapılı, karantina günlerini kızlarıyla oyunlar oynayarak geçiriyor. 29 yaşındaki anne, önceki gün kızları Nil ve Naz ile böyle poz verdi.

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