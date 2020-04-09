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    • 09.04.2020 10:58
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    Son dakika i | Galatasaray ile Real Madrid arasında transfer savaşı

    Lige verilen koronavirüs arasında gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara devam eden 'da masada River Plate'den Lucas Quarta ve Vasco da Gama’dan Ramos var. Bu isimlerle kadrosunu gençleştirmek isteyen Galatasaray çalışmaları sürdürürken, Real Madrid'in de devreye girmesiyle şok yaşadı.

    Galatasaray ile Real Madrid arasında transfer savaşı

    Sarı-kırmızılılar savunmaya River Plate forması giyen Lucas Quarta'yı orta sahaya da Vasco da Gama'dan Ramos'u düşünüyor.

    Galatasaray savunma ve orta sahaya yönelik takviye çalışmaları ile ilgili iki ismi daha listesine dahil etti.


    *Lucas Quarta

    Yeni Asır'ın haberine göre, sarı-kırmızılıların sezon sonunda Marcao'ya gelecek teklifleri değerlendireceği bilinirken River Plate'in 24 yaşındaki Arjantinli stoperi Lucas Quarta'yı gözüne kestirdiği öğrenildi.

    Arjantinli oyuncuyu Galatasaray'ın yanı sıra La Lige ekiplerinden Real Madrid ve Valencia'nın da kadrosuna katmak istediği konuşuluyor.


    *Andrey Ramos

    19 MAÇTA FORMA GİYDİ
    Galatasaray, River Plate ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Quarta'nın kararına göre yol haritası belirleyecek. River Plate altyapısından yetişen Arjantinli stoper, bu sezon 19 maçta forma giydi. Lucas hem sağ ve sol stoper oynayabiliyor.

    Belhanda ile yolları ayırma planları yapan Cim Bom'un bu bölgeye yönelik çalışmaları da sürüyor. Aslan'ın Vasco da Gama'nın 10 numarası Andrey Ramos'ı düşündüğü konuşuluyor. 22 yaşındaki oyuncuyla İtalyan kulübün Sampdoria'nın da ilgilendiği kaydedildi.

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