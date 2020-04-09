

*Andrey Ramos

19 MAÇTA FORMA GİYDİ

Galatasaray, River Plate ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Quarta'nın kararına göre yol haritası belirleyecek. River Plate altyapısından yetişen Arjantinli stoper, bu sezon 19 maçta forma giydi. Lucas hem sağ ve sol stoper oynayabiliyor.

Belhanda ile yolları ayırma planları yapan Cim Bom'un bu bölgeye yönelik çalışmaları da sürüyor. Aslan'ın Vasco da Gama'nın 10 numarası Andrey Ramos'ı düşündüğü konuşuluyor. 22 yaşındaki oyuncuyla İtalyan kulübün Sampdoria'nın da ilgilendiği kaydedildi.