Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi Süper Lig'de son 2 sezondur gösterdiği performansla Avrupa kulüplerini peşine taktı.
Vedat Muriqi'nin geleceği hakkında menajeri Haluk Canatar önemli açıklamalarda bulundu.
İtalyan basınına konuşan Canatar, TuttoMercatoWeb'e verdiği röportajda, 25 yaşındaki futbolcunun gelecekteki adresinin İtalya olabileceğinin sinyallerini verdi. Lazio ve Napoli iddiaları hakkında konuşan Canatar şunları söyledi:
"MÜZAKERELER VAR, NASIL DEVAM EDECEĞİNİ GÖRECEĞİZ"
Ne yalanlayabilirim, ne de doğrulayabilirim. Dediğim gibi, bekleyelim görelim. Elbette kendisini kanıtlamış ve en iyi kulüplerin ilgisini çeken bir oyuncu. Müzakereler var, nasıl devam edeceğini göreceğiz.
"MURIQI'NİN ÖNCELİĞİ İTALYA"
Muriqi ile İngiltere Premier Lig ekiplerinin de ilgilendiğini ancak oyuncusunun İtalya Serie A'ya daha sıcak baktığını belirten Haluk Canatar, "Vedat'ın önceliğinin İtalya'da oynamak olacağını söyleyebilirim. Kendisi Arnavut kökenli. Bu zor zamanlarda İtalya ile Arnavutluk arasındaki bağlantının ne kadar güçlü olduğunu gördük. Bu nedenle İtalya'ya gitmek ilk tercihi olacaktır" dedi.
Fenerbahçe'nin Kosovalı futbolcucuyla başta Napoli ve Lazio olmak üzere İngiltere Premier Lig'den de Manchester United, Leicester City ve Tottenham ilgileniyor.
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