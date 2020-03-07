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    • 07.03.2020 13:32
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    • 07.03.2020 13:40
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    li 'ten yanıtı: Vallahi bilmiyorum

    'nin 'dan renklerine bağladığı, ezeli rakibi ile sıkı bir mücadele verdiği , verdiği bir röportajda Galatasaray ile ilgili bir açıklamada bulundu. İşte Vedat Muriç'in eşi Edibe ile verdiği röportajdan dikkat çeken o detay...

    Vedat Muriç'ten G.Saray yanıtı: Vallahi bilmiyorum

    'nin ezeli rakibi ile büyük bir rekabet sonrası 'dan 4 yıllığına kadrosuna kattığı , bir kaç haftalık suskunluğunu, geçtiğimiz hafta ligde oynanan ve yarı finalinde 'a karşı oynadığı mücadele bozmuştu.

    Zorlu bir transfer süreci sonrasında sarı-lacivertli formayı giyen Kosovalı oyuncu Hürriyet'e verdiği röportajda soruları yanıtladı. Yaşadığı zorlu transfer sürecini anlatan oyuncu, Galatasaray ve Fenerbahçe'den gelen teklif sürecini de değerlendirdi. Kosovalı golcünün eşi de röportajda kendisine eşlik etti.

    İki büyük kulübün teklifi sonrası nasıl bir süreç yaşadıkları sorulan Muriqi ailesi şöyle yanıt verdi...

    Edibe Muriqi: Sürece tatilde denk geldik. Vedat çok sık İstanbul'a gidip geldi, çok yıprandı. Otele geçiyoruz TV'de 'Vedat bunu dedi.' Halbuki alakası yok. Herkes kafasına göre bir şeyler dedi. Otelde çalışanlar bile 'Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?' diye soruyordu. 'Vallahi bilmiyorum' diyordu. Kararsız bir aşamaydı.

    Vedat Muriqi: İki büyük kulüp bir futbolcuyu istiyorsa böyle olması normaldi. Bu süreçlerin anormale kaçtığını düşünenler vardı. Ben öyle düşünmüyorum.

    EDIBE MURIQI: "ÇİĞ ETLE BESLEDİN Mİ? DİYE MESAJLAR GELİYOR"

    Muriqi'nin golleri sonrasında "Bu adama ne yediriyorsun da böyle performansı?" gibi mesajlar geliyordu diyen Edibe Muriqi "Bir maçta golü kaydettim. Paylaştım ve "Çiğ etle besliyorum" dedim. Hiç buralara geleceğini düşünmedim. Sonra taraftarların oldukça hoşuna gitti bu. Hatta hâlâ 'çiğ etle besledin mi? mesajları geliyor maçtan önce. Maçtan sonra da 'beslemişsin' ya da 'beslememişsin' diyorlar performansa göre. Vedat'a da mesaj atıyorlar, "Abla sürekli paylaşsın" diyerek. Vedat "Biraz daha dikkatli paylaşım yap" diyor. Kötü mesajlar da aldığım oldu. "Geldiğiniz yere geri dönün" gibi mesajlar. Etkileniyorum tabii. Ama çoğunlukla destek mesajı. "Bu maç olmadı ama biz size güveniyoruz" gibi mesajlar var." dedi.

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