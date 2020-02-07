Hollanda basını açıkladı! Vedat Muriqi'nin bonservis bedeli dudak uçuklattı!
Sezon başından bu yana performansıyla göz dolduran Fenerbahçe'nin yıldız ismi Vedat Muriqi, takımların transfer listesinden düşmüyor. Sarı lacivertli takıma Çaykur Rizespor'dan gelen Muriqi, İngiltere liginin de gözdesi oldu. Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley'n teklifini reddetmişti. Muriqi'nin yeni talipleri Aston Villa ve Monaco gibi dev isimler olurken Hollanda basını gözde oyuncu için ödenmesi gereken bonservis bedelini duyurdu.
Fenerbahçe'ye sezon başında transfer edilen Muriqi'nin ismi transfer piyasasından düşmüyor. Preformansıyla Avrupa kulüplerinin iştahını kabartan Muriqi için, başta İngiltere Premier Lig olmak üzere İspanya La Liga ve Fransa Ligue 1'den de birçok takım Kosovalı yıldızın peşine düşmüş durumda. Muriqi için en ciddi talibin Tottenham olduğu belirtilirken, tek resmi teklif ise Burnley'den gelmişti. İngiliz ekibi Muriqi için 25 milyon Euro teklif etmiş ancak Fenerbahçe reddetmişti.
Fransız basınında çıkan haberlere göre Islam Slimani, Monaco'da gösterdiği başarılı performansın ardından yeniden İngiltere'ye dönmek istiyor. Slimani'nin yerine golcü arayan Monaco'nun ise ilk hedefinin Vedat Muriqi olduğu belirtildi. Sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Slimani'nin yerine, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye cazip bir teklif sunulacak.