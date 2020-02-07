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Hollanda basını açıkladı! Vedat Muriqi'nin bonservis bedeli dudak uçuklattı!

Sezon başından bu yana performansıyla göz dolduran Fenerbahçe'nin yıldız ismi Vedat Muriqi, takımların transfer listesinden düşmüyor. Sarı lacivertli takıma Çaykur Rizespor'dan gelen Muriqi, İngiltere liginin de gözdesi oldu. Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley'n teklifini reddetmişti. Muriqi'nin yeni talipleri Aston Villa ve Monaco gibi dev isimler olurken Hollanda basını gözde oyuncu için ödenmesi gereken bonservis bedelini duyurdu.

07.02.2020 10:07 - Son Güncelleme: 07.02.2020 10:07
Hollanda basını açıkladı! Vedat Muriqi'nin bonservis bedeli dudak uçuklattı!

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer edilen Muriqi'nin ismi transfer piyasasından düşmüyor. Preformansıyla Avrupa kulüplerinin iştahını kabartan Muriqi için, başta İngiltere Premier Lig olmak üzere İspanya La Liga ve Fransa Ligue 1'den de birçok takım Kosovalı yıldızın peşine düşmüş durumda. Muriqi için en ciddi talibin Tottenham olduğu belirtilirken, tek resmi teklif ise Burnley'den gelmişti. İngiliz ekibi Muriqi için 25 milyon Euro teklif etmiş ancak Fenerbahçe reddetmişti.

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Hollanda basını açıkladı! Vedat Muriqi'nin bonservis bedeli dudak uçuklattı!

Fransız basınında çıkan haberlere göre Islam Slimani, Monaco'da gösterdiği başarılı performansın ardından yeniden İngiltere'ye dönmek istiyor. Slimani'nin yerine golcü arayan Monaco'nun ise ilk hedefinin Vedat Muriqi olduğu belirtildi. Sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Slimani'nin yerine, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye cazip bir teklif sunulacak.

Hollanda basını açıkladı! Vedat Muriqi'nin bonservis bedeli dudak uçuklattı!

İngiliz Birmingham Mail'in haberine göre ise Muriqi için Ada'dan 3 talip var. Tottenham ve Burnley'nin ardından Aston Villa da Muriqi'yi gündemine aldı. Trabzonspor ile oynanan maçta yakından izlenen Muriqi için, Aston Villa'lı yetkililer olumlu rapor verdi.

Hollanda basını açıkladı! Vedat Muriqi'nin bonservis bedeli dudak uçuklattı!

BONSERVİSİNİ AÇIKLADILAR!

Muriqi, Fenerbahçe'de şu ana dek 21 resmi maça çıkarken 13 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Skor katkısının yanında takım oyunu ve savunmasına da yardımcı olan Vedat Muriqi, Fenerbahçe için vazgeçilmez durumda.

Hollanda basını açıkladı! Vedat Muriqi'nin bonservis bedeli dudak uçuklattı!

2023 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Muriqi'nin güncel piyasa değeri 12 milyon Euro. Fenerbahçe'nin ise olası Vedat Muriqi transferinden beklediği bonservis bedelini ise Hollandalılar açıkladı.

Hollanda basını açıkladı! Vedat Muriqi'nin bonservis bedeli dudak uçuklattı!

Hollanda basınında yer alan haberlere göre 2016 yılında piyasa değeri 1 milyon Euro olan ve 4 senede bu rakamı 12 katına çıkarak Vedat için, Fenerbahçe 35 milyon Euro'luk bir gelir bekliyor. Muriqi'nin satışından Çaykur Rizespor da yüzde 15'lik kar sağlayacak.

Hollanda basını açıkladı! Vedat Muriqi'nin bonservis bedeli dudak uçuklattı!
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