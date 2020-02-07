Hollanda basını açıkladı! Vedat Muriqi'nin bonservis bedeli dudak uçuklattı!

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer edilen Muriqi'nin ismi transfer piyasasından düşmüyor. Preformansıyla Avrupa kulüplerinin iştahını kabartan Muriqi için, başta İngiltere Premier Lig olmak üzere İspanya La Liga ve Fransa Ligue 1'den de birçok takım Kosovalı yıldızın peşine düşmüş durumda. Muriqi için en ciddi talibin Tottenham olduğu belirtilirken, tek resmi teklif ise Burnley'den gelmişti. İngiliz ekibi Muriqi için 25 milyon Euro teklif etmiş ancak Fenerbahçe reddetmişti.