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    • Spor
    • 31.03.2020 23:42
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    • 31.03.2020 23:42
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    Quaresma’dan koronavirüse yakalanan 'e 'geçmiş olsun' mesajı

    'da forma giyen , ve 'dan takım arkadaşı olan ve koronavirüs testi pozitif çıkan için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

    Quaresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı

    lı futbolcu Quaresma, koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi gören eski milli kaleci için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

    ve 'dan takım arkadaşı olan Reçber'in fotoğrafını paylaşan Portekizli oyuncu, "Rüştü Reçber'in hayatının maçını kazanması için dua ediyorum" notunu düştü.ü

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