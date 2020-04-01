2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Şu an 24 yaşında bulunan Oğulcan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Ayrıca yıllık ücreti de 1 milyon euro civarında olacak. Daha önce de adı sık sık sarı-kırmızılı ekip ile anılan genç santrafor, Rizespor formasıyla bu sezon çıktığı 22 resmi karşılaşmada 4 gol atıp 2 asist yapma başarısı gösterdi. Ankaraspor altyapısında yetişen, Gaziantep, K. Erciyes, Kayseri ve Çaykur Rizespor formaları giyen ve kendini sürekli geliştiren Oğulcan'ın Fatih Terim ile çalışacağı için çok heyecanlı olduğu ifade edildi.