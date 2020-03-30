Türk futbolunun efsane isimlerinden Rüştü Reçber, önceki akşam fenalaştı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Coronavirüs testi pozitif çıkan Reçber, tedavi altına alındı. Üzücü haberi Reçber'in eşi Işıl Hanım, sosyal medya hesabından paylaştı. TAKVİM ise tarihler 18 Mart'ı gösterdiğinde 'Ölümüne reklam' başlıklı manşetinde sosyetik güzelin ABD tatili dönüşü 14 gün kuralını hiçe saydığını yazmıştı. Işıl Hanım gelen tepkiler sonrası eve kapanmıştı. Bu olaylar üzerine Reçber'in hastalanması, sosyal medyada "Rüştü'ye virüsü eşi mi getirdi" şeklinde yorumlara yol açtı. Öte yandan spor dünyasından Rüştü Reçber'e destek mesajları yağdı:
BARCELONA UNUTMADI
Rüştü Reçber'in bir dönem formasını giydiği İspanyol ekibi Barcelona da eski milli kaleci için bir sosyal medyada mesaj yayınladı. "Geçmiş olsun Rüştü. Seni çok seviyoruz ve Barcelona olarak yanındayız" ifadeleri kullanıldı.
GEÇMİŞ OLSUN KAPTAN
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut: "Yeni tip Coronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan eski takım arkadaşım Rüştü Reçber'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."
Arda Turan: "Kaptan geçmiş olsun en yakın zamanda sağlığına kavuşacaksın, dualarımız seninle."
Yukatel Denizlispor: "#Birlikte- Başaracağız ve yine aynı coşkuyla tekrar sarılacağız. Biliyoruz ki sen yaparsın kaptan. Sağlığına kavuşman dileğiyle, Geçmiş Olsun Rüştü Reçber..."
Sivasspor'un kalecilerinden Muammer Yıldırım: "Geçmiş olsun Rüştü ağabey. Bunu da kurtarıp kalkarsın ayağa. Acil şifalar diliyorum."
Işıl Reçber'in, ABD dönüşü 14 gün kuralına uymadığını ilk kez TAKVİM gündeme taşımıştı. Reçber, o dönem evden çıkarak güzellik merkezinin reklamını yapmıştı.
BARCELONA UNUTMADI
Rüştü Reçber'in bir dönem formasını giydiği İspanyol ekibi Barcelona da eski milli kaleci için bir sosyal medyada mesaj yayınladı. "Geçmiş olsun Rüştü. Seni çok seviyoruz ve Barcelona olarak yanındayız" ifadeleri kullanıldı.
GEÇMİŞ OLSUN KAPTAN
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut: "Yeni tip Coronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan eski takım arkadaşım Rüştü Reçber'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."
Arda Turan: "Kaptan geçmiş olsun en yakın zamanda sağlığına kavuşacaksın, dualarımız seninle."
Yukatel Denizlispor: "#Birlikte- Başaracağız ve yine aynı coşkuyla tekrar sarılacağız. Biliyoruz ki sen yaparsın kaptan. Sağlığına kavuşman dileğiyle, Geçmiş Olsun Rüştü Reçber..."
Sivasspor'un kalecilerinden Muammer Yıldırım: "Geçmiş olsun Rüştü ağabey. Bunu da kurtarıp kalkarsın ayağa. Acil şifalar diliyorum."
Işıl Reçber'in, ABD dönüşü 14 gün kuralına uymadığını ilk kez TAKVİM gündeme taşımıştı. Reçber, o dönem evden çıkarak güzellik merkezinin reklamını yapmıştı.
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